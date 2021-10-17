بالفيديو.. شهد الشمري: ما أحب الوشم ينرفزني

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الشاعرة والإعلامية العراقية شهد الشمري، عن رفضها رسم "التاتو أو الوشم" على جسدها، وذلك في معرض ردِّها على سؤال وصلها من أحد المتابعين عبر حسابها في "سناب شات".
وقالت شهد الشمري: "أبداً ما أحب الوشم ينرفزني، خصوصاً إذا وشم مبيِّن ظاهر مو خفي، ما أدري يمكن أكو ناس تحبه بس أنا لأ"، فيما ظهرت في مقطع فيديو وهي تعتمد "لوك" جديدا من خلال رسم الحواجب، وكذلك تسريحة شعرها، حيث قامت باعتماد الشعر القصير.
وأوضحت شهد الشمري عن شكلها الجديد إنَّها وراثة في العائلة لديهم، إضافةً إلى مرض السكري الذي يصيب بعض أفرادها، متابعةً وهي توُجِّه الحديث لجمهورها عن تلك العوامل الوراثية ليشاركوها ما يعانون أيضاً من وراثة في عائلاتهم للمناقشة معهم.