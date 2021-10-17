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بالفيديو.. شهد الشمري: ما أحب الوشم ينرفزني

منذ ساعتين
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بالفيديو.. شهد الشمري: ما أحب الوشم ينرفزني

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الشاعرة والإعلامية العراقية شهد الشمري، عن رفضها رسم "التاتو أو الوشم" على جسدها، وذلك في معرض ردِّها على سؤال وصلها من أحد المتابعين عبر حسابها في "سناب شات".

وقالت شهد الشمري: "أبداً ما أحب الوشم ينرفزني، خصوصاً إذا وشم مبيِّن ظاهر مو خفي، ما أدري يمكن أكو ناس تحبه بس أنا لأ"، فيما ظهرت في مقطع فيديو وهي تعتمد "لوك" جديدا من خلال رسم الحواجب، وكذلك تسريحة شعرها، حيث قامت باعتماد الشعر القصير.

وأوضحت شهد الشمري عن شكلها الجديد إنَّها وراثة في العائلة لديهم، إضافةً إلى مرض السكري الذي يصيب بعض أفرادها، متابعةً وهي توُجِّه الحديث لجمهورها عن تلك العوامل الوراثية ليشاركوها ما يعانون أيضاً من وراثة في عائلاتهم للمناقشة معهم.

 

الوشم
شهد الشمري
فن ومشاهير
التاتو

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54256
منذ 34 دقيقة
اعوذ بالله ناصية بعير هايج في الشتاء
تعبان يا زمان
تعبان يا زمان عدد التعليقات : 3022
منذ 9 دقائق
ماتحبين شي ثاني ؟؟؟

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أحدث التعليقات

7UP
ياليتها معجبة في الصناعات والابتكارات والاختراعات الكورية معجبه في الصياعه والضياعه والهياته الكورية ؟؟؟
سعووود
ماكو فايدة راح نفضل جهله طالما يوجد متابعين ومناصرين لهؤلاء الحمقى
أبوخالد-أبها.
راحت عليه يمكن .. ما إنتبه يأجر على نفسه .. بيلقى زباين كثير .. وبيرتفع دخله .. حياة بهائم .. نسأل الله العافيه مخلفات...
سعووود
استغفر الله العظيم وجهها كريه .. الحمدلله والشكر
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..

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