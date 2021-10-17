بالفيديو.. حارس مرمى يضرب زميله خلال مباراة

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو، الحارس الأيرلندي أرون مكاري، وهو يضرب زميله خلال لقاء فريقه غلينتوران أمام فريق كوليراين في الدوري الأيرلندي الدرجة الأولى.
وجاء ذلك بعد أن سجل فريق كوليراين هدف التعادل في الدقائق الأخيرة لتصبح النتيجة 2-2 حيث اتهم الحارس أرون مكاري زميله بالتسبب في الهدف وهاجمه بضربه على وجهه وإلقائه على الأرض وجره من قميصه.
وتلقى الحارس بطاقة حمراء مباشرة من الحكم لم تؤثر على نتيجة اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.
ويذكر أنها ليست الواقعة الأولى من نوعها فقد ضرب لاعب غلطة سراي ماراكو زميله وطُرد بمباراة في شهر أغسطس الماضي.