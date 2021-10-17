بنك الاستثمار: عرض المعلمين شامل لجميع أفراد قطاع التعليم

عادل الحربي (صدى):
أعلن البنك السعودي للاستثمار، أن عرض المعلمين أصبح شاملًا لجميع أفراد قطاع التعليم.
وكان بنك الاستثمار قد أعلن عن عروض خاصة لأفراد الطاقم الطبي، والطيران، وأفراد قطاع التعليم، تقديرًا لجهودهم.
وتضمنت العروض، التي نشرتها "صدى" في وقت سابق، هامش ربح وعرض خاص على التمويل، وإعفاء من الرسوم الإدارية على منتجات التمويل، إضافة إلى تمويل عقاري حتى 7,000,000 ريال، وتمويل شخصي حتى 1,500,000 ريال .
وشملت أيضا، بطاقة ائتمانية مجانية مدى الحياة، وإصدار مجاني لبطاقة السفر "أساسية أو إضافية" حتى 100,000 نقطة وااو "على التمويل" ،وتذكرتان مجانية لدى موفي سينما.