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بنك الاستثمار: عرض المعلمين شامل لجميع أفراد قطاع التعليم

منذ 8 ساعات
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بنك الاستثمار: عرض المعلمين شامل لجميع أفراد قطاع التعليم

عادل الحربي (صدى):
أعلن البنك السعودي للاستثمار، أن عرض المعلمين أصبح شاملًا لجميع أفراد قطاع التعليم.

وكان بنك الاستثمار قد أعلن عن عروض خاصة لأفراد الطاقم الطبي، والطيران، وأفراد قطاع التعليم، تقديرًا لجهودهم.

وتضمنت العروض، التي نشرتها "صدى" في وقت سابق، هامش ربح وعرض خاص على التمويل، وإعفاء من الرسوم الإدارية على منتجات التمويل، إضافة إلى تمويل عقاري حتى 7,000,000 ريال، وتمويل شخصي حتى 1,500,000 ريال .

وشملت أيضا، بطاقة ائتمانية مجانية مدى الحياة، وإصدار مجاني لبطاقة السفر "أساسية أو إضافية" حتى 100,000 نقطة وااو "على التمويل" ،وتذكرتان مجانية لدى موفي سينما.

البنك السعودي للاستثمار
قطاع التعليم
مال واعمال
بنك الاستثمار

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 7
منذ ساعة
طيب وحارس الامن الي ماعنده لابيت ولا سياره ولااحد معترف فيه وخدمته 10سنوات وراتبه ٤٠٠٠الف ريال ينتحرولا ايش يسوي

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أحدث التعليقات

وحش شاشه
جزاكم الله خير تعليقاتكم هي اللي خلتني ادخل واقول احنا بخير ...كفووو الف كفووو
وحش شاشه
جزاكم الله خير تعليقاتكم هي اللي خلتني ادخل واقول احنا بخير ...كفووو الف كفووو
أحمد يحيى أحمد علوان
الله يسهل وييسر للفريقين آمين
وحش شاشه
واضح مطعونه حرمه ياسبك
أبو عبدالله الحربي
داعش عمامة معمم فجر وقتل تدخل ثورة حزب إرهاب.

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