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رسامة عن مقولة "الفن ما يأكل عيش": "بنيت بيت وشريت سيارة"

منذ 4 ساعات
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رسامة عن مقولة "الفن ما يأكل عيش": "بنيت بيت وشريت سيارة"

الرياض (صدى):
تحدثت الرسامة مجد شاكر، مؤلفة أول كتابين في الرسم المائي، عن شغفها بالرسم، وكيف تحولت هوايتها لمجال استثمار.

وأوضحت مجد، أنها كانت في البداية تقوم ببعض الرسومات البسيطة بالألوان المائية، وبعدما لاحظ البعض أسلوبها المختلف، بدأت تستقبل طلبات من بعض الأشخاص لتصميم كروت لهم وغيرها من التصاميم.

وقالت مجد: "بدأت من الصفر، وكنت أعمل كل شيء بيدي، ثم تبناني المجلس الفني السعودي في جدة لتقديم دورة تعليمية، وسط فنانين لهم تاريخ، وبعدما أعجب المتواجدين بأسلوبها المبسط في الشرح قررت العمل في مجال التدريب".

وأشارت إلى أنها تعتمد في رسومتها على تصاميم بسيطة وعفوية مستوحاة من الملابس السعودية في مختلف مناطق المملكة.

وردًا على مقولة "الفن ما يأكل عيش"، أوضحت مجد شاكر، أنها فوجئت بعرض شركة أمازون لتصميم الكروت باللغة العربية، وتمكنت من شراء منزل وسيارة، كما أستت معملًا، كل ذلك من خلال استثمار هوايتها.

جدة
فن
شركة امازون
مجد شاكر
الرسم المائي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54256
منذ 26 دقيقة
بالتوفيق
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136462
منذ 24 دقيقة
موفقه خير ..

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أحدث التعليقات

7UP
ياليتها معجبة في الصناعات والابتكارات والاختراعات الكورية معجبه في الصياعه والضياعه والهياته الكورية ؟؟؟
سعووود
ماكو فايدة راح نفضل جهله طالما يوجد متابعين ومناصرين لهؤلاء الحمقى
أبوخالد-أبها.
راحت عليه يمكن .. ما إنتبه يأجر على نفسه .. بيلقى زباين كثير .. وبيرتفع دخله .. حياة بهائم .. نسأل الله العافيه مخلفات...
سعووود
استغفر الله العظيم وجهها كريه .. الحمدلله والشكر
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..

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