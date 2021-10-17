رسامة عن مقولة "الفن ما يأكل عيش": "بنيت بيت وشريت سيارة"

الرياض (صدى):
تحدثت الرسامة مجد شاكر، مؤلفة أول كتابين في الرسم المائي، عن شغفها بالرسم، وكيف تحولت هوايتها لمجال استثمار.
وأوضحت مجد، أنها كانت في البداية تقوم ببعض الرسومات البسيطة بالألوان المائية، وبعدما لاحظ البعض أسلوبها المختلف، بدأت تستقبل طلبات من بعض الأشخاص لتصميم كروت لهم وغيرها من التصاميم.
وقالت مجد: "بدأت من الصفر، وكنت أعمل كل شيء بيدي، ثم تبناني المجلس الفني السعودي في جدة لتقديم دورة تعليمية، وسط فنانين لهم تاريخ، وبعدما أعجب المتواجدين بأسلوبها المبسط في الشرح قررت العمل في مجال التدريب".
وأشارت إلى أنها تعتمد في رسومتها على تصاميم بسيطة وعفوية مستوحاة من الملابس السعودية في مختلف مناطق المملكة.
وردًا على مقولة "الفن ما يأكل عيش"، أوضحت مجد شاكر، أنها فوجئت بعرض شركة أمازون لتصميم الكروت باللغة العربية، وتمكنت من شراء منزل وسيارة، كما أستت معملًا، كل ذلك من خلال استثمار هوايتها.