نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

200 ريال غرامة التدخين في المجمعات المفتوحة والمغلقة

منذ 7 ساعات
2046
1
200 ريال غرامة التدخين في المجمعات المفتوحة والمغلقة

الرياض (صدى):
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، خطابا وجهته للغرف التجارية، بتكليف حراس الأمن في المجمعات التجارية المفتوحة والمغلقة بتطبيق المادة الـ 14 من نظام مكافحة التدخين، والتي تنص على منع التدخين في الأماكن العامة.

وبموجب الخطاب فإنه سيتم تطبيق غرامة بقيمة 200 ريال على المخالفين لنظام مكافحة التدخين، بحسب الوطن.

وتشمل الأماكن التي يحظر فيها التدخين، كل من: المساجد، والساحات المحيطة بها، لا سيما الحرمين الشريفين وما حولهما – المنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة وملحقاته، الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك الخيرية منها والاجتماعية- المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف – قاعات الأفراح والقاعات المعدة للمؤتمرات والندوات والمحاضرات.

كما تشمل المنشآت الصحية الحكومية والأهلية من مستشفيات، ومدن طبية، وعيادات، ومختبرات، وصيدليات، وجميع وسائل النقل العامة.

التدخين
مكافحة التبغ
التدخين في الاماكن العامة
نظام مكافحة التدخين

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 273
منذ 51 دقيقة
لو يتاح جلسة مغلقة التدخين يكون ميزة شفطتين وطلع 😁

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
سووا صفوفكم كلمة قيلت الآن بفك بعض الاحترازات وهل الذي قال قبل أشهر تجمعت ترفيه موجودة ومساجد تباعد وتم الاقتناع أن كل شئ بئوانه...
المهم
الإشارات مليه من المتسولين
kkkk
بالتوفيق لك ياعالمي
غييييوووورررر
مساكين عوام الشيعه لقد سلب المراجع والمعممين عقوله بالخرافات والاكاذيب واوصلوهم للشرك بالله وسلبوا أموالهم باسم الخمس وانتهكوا اعراضهم باسم المتعه وللمعلوميه المراجع والمعممين...
عبدالله
تتويج حتة وحدة؟!😂😂

أخر الأخبار

القصاص لمواطن ضرب آخر على رأسه حتى الموت في جازان
القصاص لمواطن ضرب آخر على رأسه حتى الموت في جازان
منذ 16 دقيقة 1375
حقيقة تولي جيرارد تدريب نيوكاسل يونايتد
حقيقة تولي جيرارد تدريب نيوكاسل يونايتد
منذ 27 دقيقة 1406
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يعلن عن توفر وظائف شاغرة
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يعلن عن توفر وظائف شاغرة
منذ 47 دقيقة 1425
حكام مباريات اليوم بـ دوري المحترفين
حكام مباريات اليوم بـ دوري المحترفين
منذ 52 دقيقة 1589
التعليم: لم نعتمد آلية جديدة للمدارس بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية
التعليم: لم نعتمد آلية جديدة للمدارس بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية
منذ 56 دقيقة 1728
أمل الأنصاري غاضبة من مُتابِعة تحدثت عن انفصال شقيقتها
أمل الأنصاري غاضبة من مُتابِعة تحدثت عن انفصال شقيقتها
منذ ساعة 817
"فهد بن جمعة" يطالب بتحديد ساعات العمل لـ40 ساعة أسبوعيًا
"فهد بن جمعة" يطالب بتحديد ساعات العمل لـ40 ساعة أسبوعيًا
منذ ساعة 1739
أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50
أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50
منذ ساعة 1632
بالفيديو.. اصطفاف المصلين إلى جوار بعضهم في المسجد النبوي
بالفيديو.. اصطفاف المصلين إلى جوار بعضهم في المسجد النبوي
منذ ساعة 1636
رجل يقتحم حلاق ويطعن صاحبه بعد ان تحرش بزوجته
رجل يقتحم حلاق ويطعن صاحبه بعد ان تحرش بزوجته
منذ ساعة 1077