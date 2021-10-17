إمام الحرم المكي بعد عامين من التباعد: "استووا..وتراصوا"

مكة المكرمة (صدى):
بعد عامين من تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الصلاة، منذ جائحة كورونا، التفت اليوم الأحد الشيخ بندر بليلة، إمام وخطيب المسجد الحرام، للمصلين في صلاة الفجر بقوله: "استووا اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا، وسدوا الخلل".
وشهدت صلاة الفجر من داخل الحرم المكي، مشاهد مبهجة وسط تقارب المصلين، في اليوم الأول لبدء تخفيف الإجراءات الاحترازية.
وكانت الموافقة الكريمة قد صدرت على تخفيف الإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وسط استعداد الرئاسة العامة لشؤون الحرمين لهذا القرار.