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إمام الحرم المكي بعد عامين من التباعد: "استووا..وتراصوا"

منذ ساعة
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إمام الحرم المكي بعد عامين من التباعد: "استووا..وتراصوا"

مكة المكرمة (صدى):
بعد عامين من تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الصلاة، منذ جائحة كورونا، التفت اليوم الأحد الشيخ بندر بليلة، إمام وخطيب المسجد الحرام، للمصلين في صلاة الفجر بقوله: "استووا اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا، وسدوا الخلل".

وشهدت صلاة الفجر من داخل الحرم المكي، مشاهد مبهجة وسط تقارب المصلين، في اليوم الأول لبدء تخفيف الإجراءات الاحترازية.

وكانت الموافقة الكريمة قد صدرت على تخفيف الإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وسط استعداد الرئاسة العامة لشؤون الحرمين لهذا القرار.

مكة المكرمة
الحرم المكي
المسجد الحرام
صلاة الفجر
بندر بليلة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54246
منذ 39 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فعلا الاجور لسعوديين قليله جدا
ابو عمار
المغاربه شعب مضياف
نجاة محمد
ههههههههههههه ما صدق القرد
ابو عمار
فكره ممتازه
ابو عمار
اوكس

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