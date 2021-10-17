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فيديو.. قصة مواطنة تزوجت 3 مرات وسُجنت بسبب زوجها المدمن

منذ ساعة
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فيديو.. قصة مواطنة تزوجت 3 مرات وسُجنت بسبب زوجها المدمن

نايف السالم (صدى):
روت مواطنة قصتها المأساوية مع زوجها الثالث، الذي اكتشفت أنه يتعاطى المخدرات بعد الزواج منه، لتتحول حياتها إلى جحيم.

وأوضحت المواطنة، أن زوجها الثاني، الذي أنجبت منه 3 أطفال، كان يعاني من مرض السرطان، وتوفى بعد 7 سنوات قضتها معه.

وأشارت إلى أن وضع أهلها في الرياض، لم يكن يسمح باستقبالها واستقبال أبناءها، فأجبرت على الزواج للمرة الثالثة.

وأوضحت أن الزوج الثالث قدم لها وعودًا بالاهتمام بها وأبنائها، وباعتبارهم مثل أطفاله، ولكنها فوجئت بأنه مدمن للمخدرات.

ولفتت إلى أنه أصبح يعنفها هي وأبنائها من الزوج الأول، ثم اكتشفت أنها حامل بفتاة، ولم يعجبه الوضع، حيث كان يريد ذكرًا.

وأضافت، أنها تمكنت من الهروب بأبناءها، وذهبت لمنزل أسرتها، لكن زوجها المدمن أقنعها بالرجوع معه بعد أن وعدها بالمعاملة الحسنة، وعدم التعاطي.

وأشارت إلى أنه لم يلتزم بوعده سوى أسبوعين فقط، وعاد لضربها وتعنيفها، وحبسها رغم أنه ابنها من زوجها الأول يعاني من مرض بالرئة ولم تستطع علاجه.

وتابعت: "في أحد الأيام اعتدى عليها، وحاول ابنها الدفاع عنها إلا أنه ضربه ليتوفي في اليوم التالي على إثر ذلك"، مشيرة إلى أنه عندما حققت معها الشرطة اعترفت على نفسها بأنها الجانية، وتم سجنها لمدة 17 عامًا.

الرياض
المملكة
مخدرات
ادمان المخدرات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54225
منذ 5 دقائق
كيف تعترف بأنها الجانيه والابن توفى بسبب ضرب الزوج له

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أحدث التعليقات

4everx2
مصيرهم نار جهنم.
عندما يغيب المساء
الحمد لله
4everx2
المرأة بمجتمعنا تساوت حقوقها مع الرجل بل العكس صارت هي تعيش حياة رفاهية ودلال غير مسبوقة
ابو عمار
طيب ايش المشكله
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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