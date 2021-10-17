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وليد الفراج : سالم الدوسري أعظم لاعب سعودي في العقد الثاني من الألفية
منذ 6 ساعات
1234
2
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التعليقات
برنس
عدد التعليقات : 515
منذ ساعة
احلف يازينك ساكت انت من تثير الشحناء الله كريم بيورينا فيك
ااوفا طبعي
عدد التعليقات : 1954
منذ 37 دقيقة
يازينك وانت ساااااكت🤐🤐🤐🤐🤐
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أحدث التعليقات
ابو عمار
فعلا الاجور لسعوديين قليله جدا
ابو عمار
المغاربه شعب مضياف
نجاة محمد
ههههههههههههه ما صدق القرد
ابو عمار
فكره ممتازه
ابو عمار
اوكس
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