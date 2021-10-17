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آل الشيخ: "إذا جارديم استمر بطريقته بيبلعنا النصر بلع"

منذ 6 ساعات
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آل الشيخ: "إذا جارديم استمر بطريقته بيبلعنا النصر بلع"

نواف السالم (صدى):
أكد معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن مباراة الهلال القادمة ضد النصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ستكون أقوى المباريات بين الفريقين في العشرين سنة الأخيرة.

وقال آل الشيخ: "الثلاثاء - 19 أكتوبر- حريقة، أعتقد أقوى مباراة بين النصر والهلال في الـ 20 سنة الأخيرة".

وبسؤاله عن توقعاته لنتيجة المباراة، رد آل الشيخ قائلا: "أنا هلالي، لكن المباراة ذي صعبة، وإذا جارديم -مدرب الهلال- استمر بطريقته وراسين الحربة، بيبلعنا النصر بلع ويفوز"، مضيفا: "وبيدرو يعرف للهلال، المهم إن اللي يفوز يأخذ الكأس هذا الأهم".

ويستقبل ملعب مرسول بارك، قمة الهلال والنصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تخطي النصر للوحدة الإماراتي، 5-1، وبعد تغلب الهلال على برسبوليس الإيراني 3-0.

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النصر
الهلال
دوري ابطال اسيا
الهلال والنصر
تركي ال الشيخ

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 515
منذ 4 ساعات
باذن الله باذن الله النصر يفوز باذن الله تعالى
زعيم للأبد
زعيم للأبد عدد التعليقات : 138
منذ 12 دقيقة
الهلال ليس في وضعه الطبيعي إلا أنه قادر برجاله وخبرته على تجاوز النصر وبلوغ النهائي,,’’بالتوفيق لزعيم اسيا

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زعيم للأبد
الهلال ليس في وضعه الطبيعي إلا أنه قادر برجاله وخبرته على تجاوز النصر وبلوغ النهائي,,’’بالتوفيق لزعيم اسيا
كلام مليان
(( مبروك لآسيا تأهل " عرابها" ))) هذي حيل قويه يا سطحه
كعبول
انتي خنتي زوجك السابق ماكس لوبيز وتوزوجتي صديقه ايكاردي. النيا دواااااره

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