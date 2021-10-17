آل الشيخ: "إذا جارديم استمر بطريقته بيبلعنا النصر بلع"

نواف السالم (صدى):
أكد معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن مباراة الهلال القادمة ضد النصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ستكون أقوى المباريات بين الفريقين في العشرين سنة الأخيرة.
وقال آل الشيخ: "الثلاثاء - 19 أكتوبر- حريقة، أعتقد أقوى مباراة بين النصر والهلال في الـ 20 سنة الأخيرة".
وبسؤاله عن توقعاته لنتيجة المباراة، رد آل الشيخ قائلا: "أنا هلالي، لكن المباراة ذي صعبة، وإذا جارديم -مدرب الهلال- استمر بطريقته وراسين الحربة، بيبلعنا النصر بلع ويفوز"، مضيفا: "وبيدرو يعرف للهلال، المهم إن اللي يفوز يأخذ الكأس هذا الأهم".
ويستقبل ملعب مرسول بارك، قمة الهلال والنصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تخطي النصر للوحدة الإماراتي، 5-1، وبعد تغلب الهلال على برسبوليس الإيراني 3-0.
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