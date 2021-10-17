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فيديو..مواطنة تكشف سبب شغفها بالثقافة الكورية

منذ ساعة
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فيديو..مواطنة تكشف سبب شغفها بالثقافة الكورية

الرياض (صدى):
روت المواطنة رهف الرويلي، المهتمة بالثقافة الكورية، قصة شغفها بتلك الثقافة، واهتمامها الذي بدأ بإعجابها بفرقة BTS الكورية، إلى أن أصبحت رائدة للأعمال الترفيهية والسينما الكورية.

وأوضحت رهف الرويلي عبر برنامج "إم بي سي في أسبوع"، أنها أُعجبت بالفن الموسيقي الكوري بسبب فرقة “BTS” التي تقدم رسالة ومغزى من أعمالها، والإبداع الذي جعلهم يتميزون -على حد قولها-.

وعن مسلسل "لعبة الحبار" الكوري، الذي أثار الجدل مؤخرا، أكدت الرويلي أن القصة التي يطرحها المسلسل فريدة من نوعها ومدروسة، وتم تقديمها بشكل مبسط.

وقالت الرويلي: "مو بالعادة الكوريين يعرضون علينا الفقر بهذا الشكل الواقعي، ومشاكل الديون، على عكس المعروف عن الأعمال الكورية الرومانسية فقط".

وأشارت إلى أنها درست كورس لغة كورية في الجامعة بالمملكة، كما تعلمت أيضا من متابعة الأفلام والمسلسلات، لافتة إلى أن اللغة الكورية سهلة وليست صعبة.

الرياض
منوعات
ام بي سي
لعبة الحبار
مسلسلات كورية
رهف الرويلي

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1930
منذ ساعة
ايش باقي.. الله يهديك
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54225
منذ ساعة
اوكي

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أحدث التعليقات

4everx2
مصيرهم نار جهنم.
عندما يغيب المساء
الحمد لله
4everx2
المرأة بمجتمعنا تساوت حقوقها مع الرجل بل العكس صارت هي تعيش حياة رفاهية ودلال غير مسبوقة
ابو عمار
طيب ايش المشكله
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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