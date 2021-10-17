فيديو..جماهير استقلال طهران تحتفل بخسارة بيرسبوليس من الهلال

طلال الغامدي (صدى):
احتفل جماهير نادي استقلال طهران، بخسارة بيرسبوليس أمام الهلال 3-0 في مباراة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.
ووثق مقطع فيديو لحظة احتفاء عدد من مشجعي استقلال طهران على طريقة غوميز الشهيرة، بالخسارة القاسية التي تلقاها بيرسبوليس.
وكان سالم الدوسري افتتح أول أهداف المباراة في الدقيقة 26، ومع بداية الشوط الثاني تمكن الفرنسي بافيتيمبي غوميز من تعزيز النتيجة لصالح الهلال في الدقيقة 50 بكرة عرضية مررها سالم الدوسري، كما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 70 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة ضرب الهلال موعدًا ناريًا مع النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
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