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فيديو..جماهير استقلال طهران تحتفل بخسارة بيرسبوليس من الهلال

منذ 6 ساعات
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فيديو..جماهير استقلال طهران تحتفل بخسارة بيرسبوليس من الهلال

طلال الغامدي (صدى):
احتفل جماهير نادي استقلال طهران، بخسارة بيرسبوليس أمام الهلال 3-0 في مباراة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

ووثق مقطع فيديو لحظة احتفاء عدد من مشجعي استقلال طهران على طريقة غوميز الشهيرة، بالخسارة القاسية التي تلقاها بيرسبوليس.

وكان سالم الدوسري افتتح أول أهداف المباراة في الدقيقة 26، ومع بداية الشوط الثاني تمكن الفرنسي بافيتيمبي غوميز من تعزيز النتيجة لصالح الهلال في الدقيقة 50 بكرة عرضية مررها سالم الدوسري، كما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ضرب الهلال موعدًا ناريًا مع النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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الهلال
دوري ابطال اسيا
استقلال طهران
بيرسبوليس

التعليقات

القول الصريح
القول الصريح عدد التعليقات : 468
منذ 5 ساعات
شعب ملكوم وفقير حتى في هذه المرحله يتفرج على تلفزيون من عهد المقبور الخميني
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2525
منذ 38 دقيقة
نفس خسه ابو خرقه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فعلا الاجور لسعوديين قليله جدا
ابو عمار
المغاربه شعب مضياف
نجاة محمد
ههههههههههههه ما صدق القرد
ابو عمار
فكره ممتازه
ابو عمار
اوكس

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