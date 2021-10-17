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الأيزدية سيبان إسماعيل تروى فظائع داعش من استعباد جنسي وجسدي

منذ 14 ساعة
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الأيزدية سيبان إسماعيل تروى فظائع داعش من استعباد جنسي وجسدي

بغداد (صدى):
روت الناجية الأيزدية سيبان إسماعيل، عن ما واجهته خلال أسرها من تنظيم "داعش" الإرهابي حيث عانت قرابة 7 أعوام من الاستعباد الجنسي والجسدي.

وتم أسر "سيبان" من قرية "كوجو" غربي مدينة الموصل على يد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، ثم احتُجزت مع سكان القرية على يد المتشددين في مدارس كوجو قرابة الأسبوعين .

وتم نقلها بعد ذلك إلى إلى أسواق المستعبدات جنسيا "لرقيق" في مدينة الرقة السورية واحتجازها داخل سجون في المدينة لثلاثة أيام .

وتم اختيار الفتاة بعد ذلك من قبل يكنى بأبي محمد العدادني، وكان نائبا لزعيم داعش أبو بكر البغدادي، وقضت 3 سنوات وهو أول من اغتصبها رغم صغر سنها.

أهدى "العدادني" الفتاة بعد ذلك لأبي بكر البغدادي الذي باعها بدوره بعد ستة أشهر من امتلاكها، ذاقت خلالها مر الاستعباد والظلم والضرب المبرح خاصة من قبل زوجات البغدادي .

وصرحت في حديثها لـ "سكاي نيوز" أن البغدادي كانت لديه مئات الفتيات الأيزيديات والمسيحيات كسبايا ومستعبدات جنسيا يغتصبهن وخلال يومين يعيد بيعهن مرة أخرى.

وتم بيع "سيبان" بعد ذلك في الموصل وأعيدت إلى الرقة فقام داعشي من أصل لبناني بالزواج منها في محكمة بالرقة، وعتقها من الاستعباد بحسب النظام الذي كانت تعمل به "داعش".

عاشت الفتاة مع زوجها الداعشي قرابة 3 سنوات والتقت صدفة في الرقة بشقيقها الذي اختطف معها، وطلبت منه في حال تحرر وعاد إلى "كوجو" أن تتخذ العائلة قبراً رمزيا باسمها.

وانتهى المطاف بـ "سيبان" في بلدة الباغوز آخر معقل لتنظيم داعش في وادي الفرات، مضيفة: "بقيت سنة كاملة لدى العائلة، وبالتنسيق مع شقيقي والبيت الأيزيدي الذي يشرف على شؤون الأيزيديين في شمال شرق سوريا، أرسلوني إلى دمشق".

وتابعت: "عبر طائرة الركاب سافرت من العاصمة إلى مدينة القامشلي، ومنها ذهبت إلى الحسكة وبقيت عدة أيام لدى البيت الأيزيدي في المدينة، وبعدها دخلت سنجار وعدت إلى عائلتي ".

وتعمل "سيبان" الآن في مكتب المخطوفات الأيزديات بكردستان العراق، كموظفة وناشطة مدنية إلى جانب تلقيها دروسا لتعلم اللغة الإنجليزية التي أطلقتها منظمة "بهارا هيفيا" الإنسانية في مدينة دهوك.

اغتصاب
اختطاف
داعش
سيبان إسماعيل
الاستعباد الجنسي

التعليقات

المللل
المللل عدد التعليقات : 30
منذ 14 ساعة
مالقت تتصور الا عند المقبره
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18364
منذ 11 ساعة
يتوزع الإيزيدون في مجتمعات صغيرة في مناطق متفرقة في شمال غربي العراق، وشمال غربي سوريا، والمناطق الواقعة جنوب غربي تركيا وهم يميلون للغرابة في معتقداتهم
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1930
منذ 10 ساعات
الله ينتقم ممن ظلمها..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54260
منذ 8 ساعات
طيب
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 1012
منذ 6 ساعات
الخارجي المارق الهالك أبو محمد العدناني اعترف في تسجيل صوتي بعلاقتهم بإيران ومعاهدات معها وهو يدل على دعم إيران للجماعات الإرهابية وسعيها لزعزعة الأمن في المنطقة وتشويه سمعة الإسلام الوسطي حول العالم..الإسلام بريء من داعش والقاعدة والحكومة الإيرانية و الحوثيين وحزب اللات
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 282
منذ 29 دقيقة
اصلا داعش لا لها علاقة بالاسلام لا من قريب ولا من بعيد
جماعة ارهابية اسسها العبد اوباما وهيلاري كلنتون
لتسويه صورة الاسلام الحقيقي

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
سووا صفوفكم كلمة قيلت الآن بفك بعض الاحترازات وهل الذي قال قبل أشهر تجمعت ترفيه موجودة ومساجد تباعد وتم الاقتناع أن كل شئ بئوانه...
المهم
الإشارات مليه من المتسولين
kkkk
بالتوفيق لك ياعالمي
غييييوووورررر
مساكين عوام الشيعه لقد سلب المراجع والمعممين عقوله بالخرافات والاكاذيب واوصلوهم للشرك بالله وسلبوا أموالهم باسم الخمس وانتهكوا اعراضهم باسم المتعه وللمعلوميه المراجع والمعممين...
عبدالله
تتويج حتة وحدة؟!😂😂

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