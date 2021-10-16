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صورة.. إلهام شاهين في وضع غير لائق بمهرجان الجونة

منذ ساعة
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صورة.. إلهام شاهين في وضع غير لائق بمهرجان الجونة

القاهرة (صدى):
ظهرت الفنانة المصرية إلهام شاهين، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بفستان وصفه البعض بـ "الجريء".

ولم يكن الفستان السبب الوحيد الذي جعل إلهام شاهين في مرمى الانتقادات، حيث ظهرت أيضا حاملة بيدها كأس، زعم البعض بأنه نوع من الخمر.

ووثقت صورة رقص إلهام شاهين بفستان مكشوف أبرز مفاتنها، فضلاً عن الكأس، ما أثار غضب الجمهور، منتقدين ظهورها بهذا الشكل في مهرجان سينمائي يمثل مصر.

ومن جانبها أعربت إلهام شاهين عن إندهاشها من اهتمام الكثيرين بتلك الصور، قائلة: "عن نفسي حتى الآن لم أشاهدها".

ونفت شاهين أنها كانت ترقص، قائلة: "كنت أغني ومنسجمة مع كلمات الأغنية ولم أكن أرقص كما أكد البعض، وحتى لو كنت أرقص فهذا شيء لم يضايقني".

مصر
فن
الهام شاهين
مهرجان الجونة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18349
منذ 40 دقيقة
يا زين اسمك ويا شين فعلك
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1928
منذ دقيقتين
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاها به

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاها به
بلبل البحر
ايش باقي.. الله يهديك
بلبل البحر
الله ينتقم ممن ظلمها..
د محمد ماجد بخش
مرحبا كيفك شو اخبارك طمنيني عليكي يا روحي الأسيوية صعبة قوية
د محمد ماجد بخش
أصبحت بقعة اليمن صحن فتة كبير الكل يفت فيه

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