صورة.. إلهام شاهين في وضع غير لائق بمهرجان الجونة

القاهرة (صدى):
ظهرت الفنانة المصرية إلهام شاهين، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بفستان وصفه البعض بـ "الجريء".
ولم يكن الفستان السبب الوحيد الذي جعل إلهام شاهين في مرمى الانتقادات، حيث ظهرت أيضا حاملة بيدها كأس، زعم البعض بأنه نوع من الخمر.
ووثقت صورة رقص إلهام شاهين بفستان مكشوف أبرز مفاتنها، فضلاً عن الكأس، ما أثار غضب الجمهور، منتقدين ظهورها بهذا الشكل في مهرجان سينمائي يمثل مصر.
ومن جانبها أعربت إلهام شاهين عن إندهاشها من اهتمام الكثيرين بتلك الصور، قائلة: "عن نفسي حتى الآن لم أشاهدها".
ونفت شاهين أنها كانت ترقص، قائلة: "كنت أغني ومنسجمة مع كلمات الأغنية ولم أكن أرقص كما أكد البعض، وحتى لو كنت أرقص فهذا شيء لم يضايقني".