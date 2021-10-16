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"العقيلي" يحذر من التفكير في طارق صالح كمنقذ لليمن

منذ ساعتين
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"العقيلي" يحذر من التفكير في طارق صالح كمنقذ لليمن

فهمي محمد (صدى):
انتقد الكاتب السياسي سليمان العقيلي، الاعتقاد بأن رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية اليمنية، طارق محمد عبد الله صالح، سيكون منقذ اليمن.

وقال العقيلي: "إذا كان في قيادة الجيش اليمني، من يعتقد أن في طارق صالح قائدا يمكن أن ينقذ اليمن، فإن الحوثي لم يسمح لعمه علي صالح بمجرد التفكير بذلك".

وتابع محذرا: "سيطارده الحوثي حتى عدن، فنصل إلى النتيجة التي يخطط لها أعداء السعودية، واليمن بترسيخ دولة "حزب الله اليمني" بصنعاء التي تسيطر على باب المندب".

وكان طارق صالح وهو نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، صرح في وقت سابق بأنه "ما دامت المليشيا الحوثية لا تريد السلام ولا تملك قرار السلام أصلاً فإن المجتمع الدولي يصبح معنياً بدعم معركة اليمنيين ودعم التحالف العربي الذي اضطلع بمسؤولية مواجهة هذه المليشيا دفاعاً عن أمن اليمن ومصالح وأمن المنطقة والعالم بشكل عام".

كما أبدى "الاستعداد لرفد جميع الجبهات بلا استثناء لمواجهة الحوثي"، مؤكداً "القدرة على ذلك"، مضيفا: "الجيش بفضل الأداء البطولي الكبير لأبناء قبائل مأرب وباسناد الدعم الجوي لقوات التحالف، يستطيع حماية مأرب بل واستعادة تقدماته السابقة".

اليمن
التحالف
الحوثي
علي عبدالله صالح
سليمان العقيلي
طارق صالح

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18349
منذ 39 دقيقة
أصبحت بقعة اليمن صحن فتة كبير الكل يفت فيه

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاها به
بلبل البحر
ايش باقي.. الله يهديك
بلبل البحر
الله ينتقم ممن ظلمها..
د محمد ماجد بخش
مرحبا كيفك شو اخبارك طمنيني عليكي يا روحي الأسيوية صعبة قوية
د محمد ماجد بخش
أصبحت بقعة اليمن صحن فتة كبير الكل يفت فيه

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