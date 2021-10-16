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فيصل أبو ثنين: الهلال جعل الإيراني صغير جدًا

منذ ساعة
1398
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فيصل أبو ثنين: الهلال جعل الإيراني صغير جدًا

نواف السالم (صدى):
هنأ فيصل أبو ثنين، لاعب الهلال والمنتخب الوطني السابق، الزعيم على تأهله لنصف النهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكتب "أبو ثنين" عبر حسابه على "تويتر": "اللهم لك الحمد والشكر.. ألف ألف مبروك لزعيم وكبيرآسيا الهلال الفوز والتأهل لدور الأربعة".

وأضاف: مباراة كبيرة وجميلة سيطر فيها الزعيم على كافة تفاصيلها وجعل الايراني صغيرا جدًا".

وتابع: "رغم التوقف والغيابات إلا أن الهلال كبيرا كعادته ونجومه في الموعد وتعامل جارديم بكل واقعية وعقلانية".

و تغلب فريق الهلال على نظيره برسيبوليس الإيراني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بين الطرفين على ملعب الملز ضمن ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

 

الهلال
دوري أبطال آسيا
الملز
فيصل أبو ثنين
برسيبوليس
نجوم الهلال

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3928
منذ 4 دقائق
معليش يابو اثنين ما كسر شوكة الاندية الايرانية الا الاهلي لمن جلس يمردغ واحد من اقوى فرق اسيا وهو سباهان الايراني ويصفقه بالاربعات بس تم تدمير الاهلي بنجاح خاصة بعد ما صار سنتين بدون خسارة وحقق الثلاثية واصبح خطر على الفرق كلها . الحقيقة مرة وكان لزاما خلق مشكلة لتهديده بالهبوط والاعتذار ..الخ ✋

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
معقوله باقي في ناس تصاب بفيروس كرونا لين الحين 🤔
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
المفاطيح تقع ضمن العادات والتقاليد وظاهرة مستحيل تزول من مجتمعنا والبيبسي بعد لاتنسى فلا تتعب نفسك يادكتور سندوتشات البيض المسلوق ماتشبع 😂
ابوبدر
معليش يابو اثنين ما كسر شوكة الاندية الايرانية الا الاهلي لمن جلس يمردغ واحد من اقوى فرق اسيا وهو سباهان الايراني ويصفقه بالاربعات بس...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الالتزام بالترددات مهم جدا وانتبهوا الاصنصير له مكان محدد مو تحطه باي مكان بعدين يطلع عندك ازاله او يسوون لك تسويه تكسر ظهرك نصيحة...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
المتزوجين خل غلطة عمرك تدفيك،، مساء الخير للعزابيه عليكم بالحليب العدني والمشروبات الساخنه الين مايفرجها الله 😊

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