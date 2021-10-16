فيصل أبو ثنين: الهلال جعل الإيراني صغير جدًا

نواف السالم (صدى):
هنأ فيصل أبو ثنين، لاعب الهلال والمنتخب الوطني السابق، الزعيم على تأهله لنصف النهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وكتب "أبو ثنين" عبر حسابه على "تويتر": "اللهم لك الحمد والشكر.. ألف ألف مبروك لزعيم وكبيرآسيا الهلال الفوز والتأهل لدور الأربعة".
وأضاف: مباراة كبيرة وجميلة سيطر فيها الزعيم على كافة تفاصيلها وجعل الايراني صغيرا جدًا".
وتابع: "رغم التوقف والغيابات إلا أن الهلال كبيرا كعادته ونجومه في الموعد وتعامل جارديم بكل واقعية وعقلانية".
و تغلب فريق الهلال على نظيره برسيبوليس الإيراني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بين الطرفين على ملعب الملز ضمن ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.