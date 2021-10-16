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النعيمة للاعبي الهلال: تبقى خطوة وبهذا الأداء والعزم ستصلون للقمة

منذ 10 ساعات
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النعيمة للاعبي الهلال: تبقى خطوة وبهذا الأداء والعزم ستصلون للقمة

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب فريق الهلال والمنتخب السعودي السابق، صالح النعيمة، على فوز الهلال على نظيره برسيبوليس الإيراني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الطرفين على ملعب الملز.

وقال صالح النعيمة:"هل هلالك في يوم ميلادك.. ألف مبروك أبطالنا، تبقى خطوة وبهذا الأداء والعزم والهمة ستصلون للقمة"

يذكر أن سالم الدوسري  العائد من الإصابة افتتح أول أهداف المباراة في الدقيقة 26،  وسجل الفرنسي بافيتيمبي جوميز من تعزيز النتيجة لصالح الهلال في الدقيقة 50، كما أحرز الهدف الثالث في 70 من عمر المباراة.

 

 

الهلال
فوز
صالح النعيمة
ملعب الملز
برسيبوليس الإيراني

التعليقات

Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 460
منذ 50 دقيقة
هلا بالنعيمه اخبارك ان شاءالله تكون مرتاح في البيت الي عطاك عضو النصر بغلف انت كبير وتستاهل لا يردك الا لسانك

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