النعيمة للاعبي الهلال: تبقى خطوة وبهذا الأداء والعزم ستصلون للقمة

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب فريق الهلال والمنتخب السعودي السابق، صالح النعيمة، على فوز الهلال على نظيره برسيبوليس الإيراني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الطرفين على ملعب الملز.
وقال صالح النعيمة:"هل هلالك في يوم ميلادك.. ألف مبروك أبطالنا، تبقى خطوة وبهذا الأداء والعزم والهمة ستصلون للقمة"
يذكر أن سالم الدوسري العائد من الإصابة افتتح أول أهداف المباراة في الدقيقة 26، وسجل الفرنسي بافيتيمبي جوميز من تعزيز النتيجة لصالح الهلال في الدقيقة 50، كما أحرز الهدف الثالث في 70 من عمر المباراة.