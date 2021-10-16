"الفراج": الهلال تاريخه مزدحم بالأخبار الجميلة

طلال الغامدي (صدى):
هنأ الإعلامي وليد الفراج، فريق الهلال على فوزه على نظيره برسيبوليس الإيراني بثلاثة أهداف دون رد في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وقال "الفراج" عبر حسابه على "تويتر": "الهلال إلى نصف نهائي الاسيوية الخبر نفس الخبر".
وأضاف: "تاريخ مزدحم بالاخبار الجميلة .. الف مبروك لعشاق زعيم الاسيوية وبالتوفيق لانديتنا السعودية".
وتغلب فريق الهلال على نظيره برسيبوليس الإيراني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بين الطرفين على ملعب الملز ضمن ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.