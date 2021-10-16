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"الفراج": الهلال تاريخه مزدحم بالأخبار الجميلة

منذ ساعة
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"الفراج": الهلال تاريخه مزدحم بالأخبار الجميلة

طلال الغامدي (صدى):
هنأ الإعلامي وليد الفراج، فريق الهلال على فوزه على نظيره برسيبوليس الإيراني بثلاثة أهداف دون رد في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال "الفراج" عبر حسابه على "تويتر": "الهلال إلى نصف نهائي الاسيوية الخبر نفس الخبر".

وأضاف: "تاريخ مزدحم بالاخبار الجميلة .. الف مبروك لعشاق زعيم الاسيوية وبالتوفيق لانديتنا السعودية".

وتغلب فريق الهلال على نظيره برسيبوليس الإيراني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بين الطرفين على ملعب الملز ضمن ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

 

الهلال
وليد الفراج
دوري أبطال آسيا
فوز الهلال
برسيبوليس الإيراني

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 513
منذ ساعة
تكفى سبحان الله والله والله انك غثيث من جد كرهتنا شى اسمه كوره

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
معقوله باقي في ناس تصاب بفيروس كرونا لين الحين 🤔
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
المفاطيح تقع ضمن العادات والتقاليد وظاهرة مستحيل تزول من مجتمعنا والبيبسي بعد لاتنسى فلا تتعب نفسك يادكتور سندوتشات البيض المسلوق ماتشبع 😂
ابوبدر
معليش يابو اثنين ما كسر شوكة الاندية الايرانية الا الاهلي لمن جلس يمردغ واحد من اقوى فرق اسيا وهو سباهان الايراني ويصفقه بالاربعات بس...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الالتزام بالترددات مهم جدا وانتبهوا الاصنصير له مكان محدد مو تحطه باي مكان بعدين يطلع عندك ازاله او يسوون لك تسويه تكسر ظهرك نصيحة...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
المتزوجين خل غلطة عمرك تدفيك،، مساء الخير للعزابيه عليكم بالحليب العدني والمشروبات الساخنه الين مايفرجها الله 😊

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