البرفيسور عائض القحطاني: جراجات السمنة لا تؤثر سلبًا على نمو الطفل

علي القحطاني (صدى):
نشرت كلية الجراحين الأمريكية دراسة البروفيسور السعودي عائض القحطاني، المتعلقة بجراحات السمنة على الأطفال وكبار السن كأكبر دراسة في العالم تضمنت 2500 طفل.
وقال "القحطاني" عن دراسته: "الدراسة تعتبر دراسة نوعية تابعنا كل الأطفال والكبير منهم اللي عملوا العمليات هل تجرى هذه العمليات في السن الصغير وايش يصير خاصة وأن هذه الأسئلة غير مجابة".
وأضاف: "فتابعنا هؤلاء الأطفال على مدار 10 سنوات ونجاوب أسئلة عن وزنهم ونموهم وهل يتحسنوا مع الوقت والاهتمام بهم من هذه الناحية وتابعنا نتائجهم ونشرناها".
وعن تأثير الجراحة على نمو الطفل، أضاف: "نمو الطفل لا يتأثر سلبًا بالجراحة بل يتحسن، السمنة معيقة وتعيق النمو لكن إذا شيلنا السمنة منه من خلال العمليات أو غيرها ينمو بشكل أفضل".