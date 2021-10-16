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البرفيسور عائض القحطاني: جراجات السمنة لا تؤثر سلبًا على نمو الطفل

منذ 3 ساعات
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البرفيسور عائض القحطاني: جراجات السمنة لا تؤثر سلبًا على نمو الطفل

علي القحطاني (صدى):
نشرت كلية الجراحين الأمريكية دراسة البروفيسور السعودي عائض القحطاني، المتعلقة بجراحات السمنة على الأطفال وكبار السن كأكبر دراسة في العالم تضمنت 2500 طفل.

وقال "القحطاني" عن دراسته: "الدراسة تعتبر دراسة نوعية تابعنا كل الأطفال والكبير منهم اللي عملوا العمليات هل تجرى هذه العمليات في السن الصغير وايش يصير خاصة وأن هذه الأسئلة غير مجابة".

وأضاف: "فتابعنا هؤلاء الأطفال على مدار 10 سنوات ونجاوب أسئلة عن وزنهم ونموهم وهل يتحسنوا مع الوقت والاهتمام بهم من هذه الناحية وتابعنا نتائجهم ونشرناها".

وعن تأثير الجراحة على نمو الطفل، أضاف: "نمو الطفل لا يتأثر سلبًا بالجراحة بل يتحسن، السمنة معيقة وتعيق النمو لكن إذا شيلنا السمنة منه من خلال العمليات أو غيرها ينمو بشكل أفضل".

 

السمنة
جراحات السمنة
نمو الطفل
كلية الجراحين الأمريكية
عائض القحطاني

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66923
منذ 26 دقيقة
الطفل محمي من رب العالمين

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
معقوله باقي في ناس تصاب بفيروس كرونا لين الحين 🤔
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
المفاطيح تقع ضمن العادات والتقاليد وظاهرة مستحيل تزول من مجتمعنا والبيبسي بعد لاتنسى فلا تتعب نفسك يادكتور سندوتشات البيض المسلوق ماتشبع 😂
ابوبدر
معليش يابو اثنين ما كسر شوكة الاندية الايرانية الا الاهلي لمن جلس يمردغ واحد من اقوى فرق اسيا وهو سباهان الايراني ويصفقه بالاربعات بس...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الالتزام بالترددات مهم جدا وانتبهوا الاصنصير له مكان محدد مو تحطه باي مكان بعدين يطلع عندك ازاله او يسوون لك تسويه تكسر ظهرك نصيحة...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
المتزوجين خل غلطة عمرك تدفيك،، مساء الخير للعزابيه عليكم بالحليب العدني والمشروبات الساخنه الين مايفرجها الله 😊

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