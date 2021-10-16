بالفيديو.. مختص يكشف سر ارتفاع سعر السيارات المستعملة في ‎المملكة

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
كشف عبدالرحمن الخالدي مختص في مجال السيارات سر ارتفاع سعر السيارات المستعملة في المملكة، وأبرز المواصفات التي يجب أن يبحث عنها العميل قبل شراء السيارة
وقال المختص "شهدت الآونة الاخيرة ارتفاع في أسعار السيارات المستعملة بنسبة 15% إلى 20% بسبب زيادة الطلب عليها وعدم اكتفاء البعض بسيارة واحدة بل يشتروا سيارتين يخصصوا إحداهما للسفر والعائلات،وللأخرى للذهاب للعمل".
وأضاف الخالدي" لابد أن يتوفر عدة مواصفات في السيارة المستعملة التي يرغب الأشخاص في شراؤها وأبرزها أن يركز الشخص على احتياجه في اختيار نوع السيارة المناسب له ويحدد العميل اختياراته قبل شراء السيارة",كما أكد على ضرورة اختيار السيارة التي تلبي الاحتياج والبحث في أسعارها ومدى توفر قطع الغيار لها.