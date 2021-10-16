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بالفيديو.. مختص يكشف سر ارتفاع سعر السيارات المستعملة في ‎المملكة

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. مختص يكشف سر ارتفاع سعر السيارات المستعملة في ‎المملكة

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
كشف عبدالرحمن الخالدي مختص في مجال السيارات سر ارتفاع سعر السيارات المستعملة في ‎المملكة، وأبرز المواصفات التي يجب أن يبحث عنها العميل قبل شراء السيارة

وقال المختص "شهدت الآونة الاخيرة ارتفاع في أسعار السيارات المستعملة بنسبة 15% إلى 20% بسبب زيادة الطلب عليها وعدم اكتفاء البعض بسيارة واحدة بل يشتروا سيارتين يخصصوا إحداهما للسفر والعائلات،وللأخرى للذهاب للعمل".

وأضاف الخالدي" لابد أن يتوفر عدة مواصفات في السيارة المستعملة التي يرغب الأشخاص في شراؤها وأبرزها أن يركز الشخص على احتياجه في اختيار نوع السيارة المناسب له ويحدد العميل اختياراته قبل شراء السيارة",كما أكد على ضرورة اختيار السيارة التي تلبي الاحتياج والبحث في أسعارها ومدى توفر قطع الغيار لها.

المملكة
المواصفات
السيارات المستعملة
سعر السيارات

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 78
منذ ساعة
طيب وماهو الجديد يا ممتص
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 132
منذ 51 دقيقة
اغلب الناس بالكاد يدبرون مستلزمات بيوتهم الضرورية بعد سداد
ايجار البيت وسداد الكهرباء وسداد فاتورة النت وسداد فاتورة الموية
وقسط السيارة إلخ إلخ إلخ وإنت جاي تغني علينا وتقول زيادة الطلب
على شراء السيارات المستعملة .
يا عمي روح طبل بعيد واترك الناس في همها .. حسبنا الله ونعم الوكيل .

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
معقوله باقي في ناس تصاب بفيروس كرونا لين الحين 🤔
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
المفاطيح تقع ضمن العادات والتقاليد وظاهرة مستحيل تزول من مجتمعنا والبيبسي بعد لاتنسى فلا تتعب نفسك يادكتور سندوتشات البيض المسلوق ماتشبع 😂
ابوبدر
معليش يابو اثنين ما كسر شوكة الاندية الايرانية الا الاهلي لمن جلس يمردغ واحد من اقوى فرق اسيا وهو سباهان الايراني ويصفقه بالاربعات بس...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الالتزام بالترددات مهم جدا وانتبهوا الاصنصير له مكان محدد مو تحطه باي مكان بعدين يطلع عندك ازاله او يسوون لك تسويه تكسر ظهرك نصيحة...
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المتزوجين خل غلطة عمرك تدفيك،، مساء الخير للعزابيه عليكم بالحليب العدني والمشروبات الساخنه الين مايفرجها الله 😊

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