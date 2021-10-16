العنزي معلقا على فوز النصر: "مبروك لآسيا تأهل " عرابها"

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي محمد شنوان العنزي على فوز النصر على نظيره الوحدة الإماراتي باكتساح بنتيجة "5-1"،وذلك في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 في اللقاء الذي أقيم على ملعب مرسول بارك.
وقال العنزي عبر حسابه في تويتر "مابعد نصف النهائي..إلاّ النهائي، والله يحييّ اللي بيجي ، النصر قوة ..مبروك لجمهور الشمس.. مبروك للوطن ..مبروك لآسيا تأهل " عرابها"..مبروك للرمز خالد بن فهد.. مبروك للرئيس مسلي آل معمر..مبروك للذهبي عبداللطيف الشتري"
يذكر أن النصر يلاقي الفائز من الهلال وبيرسبوليس يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر.