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العنزي معلقا على فوز النصر: "مبروك لآسيا تأهل " عرابها"

منذ ساعة
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العنزي معلقا على فوز النصر: "مبروك لآسيا تأهل " عرابها"

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي محمد شنوان العنزي على فوز النصر على نظيره الوحدة الإماراتي باكتساح بنتيجة "5-1"،وذلك في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 في اللقاء الذي أقيم على ملعب مرسول بارك.

وقال العنزي عبر حسابه في تويتر "‏مابعد نصف النهائي..إلاّ النهائي، والله يحييّ اللي بيجي ، النصر قوة ..مبروك لجمهور الشمس.. مبروك للوطن ..مبروك لآسيا تأهل " عرابها"..مبروك للرمز خالد بن فهد.. مبروك للرئيس مسلي آل معمر..مبروك للذهبي عبداللطيف الشتري"

يذكر أن النصر يلاقي الفائز من الهلال وبيرسبوليس يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر.

النصر
دوري أبطال آسيا
محمد شنوان العنزي
الوحدة الإماراتي

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2745
منذ ساعة
ههههههه عرابها اي عراب وهو صفر دوري أبطال آسيا اه أكيد قصدك الزعيم كبيرها وزعيمها

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عاطل
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