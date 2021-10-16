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طبيب يحذر من هذه التسريحة تؤدي الي صلع دائم لا علاج له
منذ 3 ساعات
1354
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136446
منذ 40 دقيقة
معلومات طيبه .. جزاك الله خير يا دكتور ..
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أحدث التعليقات
عاطل
ماوراه غير الخساير ميزانيه مليارات كلها في جيوب الهملق الي يستوردونهم
غييييوووورررر
القاعده الربانيه للسعاده في قوله تعالى حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ...
د محمد ماجد بخش
وجوه ووجوه .. المصطلح والتعبير خانني أحدهما عفوا .. لحرف الهجاء .. عَمَلٌ مُنْقَطِعُ النَّظِيرِ: لاَ مَثِيلَ لَهُ، لاَ شَبِيهَ لَهُ. أَمْوَالُهُ مُنْقَطِعَةُ النَّظِيرِ.
غييييوووورررر
يجب محاسبته فقد اهدر المال العام مئات الملايين طارت فيما لافائدة منه
ابو محمد 😎 ✍️
صوره جميله جداً ..
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