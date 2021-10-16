تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
محلل لبناني قطعوا عليه الكهرباء وهوه على الهواء
منذ 13 ساعة
1862
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 54246
منذ 50 دقيقة
ما عندهم بنزين لتشغيل محطة الكهرباء اكثر من ساعتين
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابو عمار
فعلا الاجور لسعوديين قليله جدا
ابو عمار
المغاربه شعب مضياف
نجاة محمد
ههههههههههههه ما صدق القرد
ابو عمار
فكره ممتازه
ابو عمار
اوكس
أخر الأخبار
200 ريال غرامة التدخين في المجمعات المفتوحة والمغلقة
منذ 4 دقائق
1083
نجاة ركاب طائرة مصرية من كارثة
منذ 11 دقيقة
132
اقتصادي يطالب بحد أدنى للأجور لا يقل عن 7 آلاف ريال
منذ 22 دقيقة
1116
ضبط شبان يسخرون من الصلاة في مصر
منذ 54 دقيقة
632
وفاة وإصابة 8 سياح سقطت مركبتهم من أعلى قمة جبل فهرين
منذ 57 دقيقة
1543
إمام الحرم المكي بعد عامين من التباعد: "استووا..وتراصوا"
منذ ساعة
1790
براتب 10 آلاف.. "سيا بارتنرز" تتيح التقديم على برنامج "نمو"
منذ ساعة
1456
"فضيحة" تنهي علاقة مهاجم باريس سان جيرمان بزوجته
منذ ساعتين
815
فيديو.. قصة مواطنة تزوجت 3 مرات وسُجنت بسبب زوجها المدمن
منذ ساعتين
9363
صور.. توافد المعتمرين على المسجد الحرام بعد إلغاء التباعد
منذ ساعتين
1477