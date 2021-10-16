"الشؤون الإسلامية": قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية لن يشمل المساجد

جازان (صدى):
أكد متحدث فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان محمد بن عبده كريري، أن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية لن يشمل المساجد والجوامع.
وقال "محمد" خلال حديثه عن القرار: "القرار سيطبق يوم الأحد بتخفيف الإجراءات الاحترازية لن يشمل المساجد للطبيعة الخاصة للمساجد"، بحسب قناة "الإخبارية".
وأضاف: "المساجد من الاماكن المغلقة لتنفيذ العبادة والصلوات ولا يمكن الكشف عن الحالات الصحية لمرتاديها فهم من مختلف الأعمار والفئات ومن الممكن أن يكون لم يأخذ التحصينات لذا فالإجراءات الصحية ستبقى كما هي عليها في المساجد حتى يتم تخفيفها في المستقبل"