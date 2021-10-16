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"الشؤون الإسلامية": قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية لن يشمل المساجد

منذ 7 ساعات
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"الشؤون الإسلامية": قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية لن يشمل المساجد

جازان (صدى):
أكد متحدث فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان محمد بن عبده كريري، أن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية لن يشمل المساجد والجوامع.

وقال "محمد" خلال حديثه عن القرار: "القرار سيطبق يوم الأحد بتخفيف الإجراءات الاحترازية لن يشمل المساجد للطبيعة الخاصة للمساجد"، بحسب قناة "الإخبارية".

وأضاف: "المساجد من الاماكن المغلقة لتنفيذ العبادة والصلوات ولا يمكن الكشف عن الحالات الصحية لمرتاديها فهم من مختلف الأعمار والفئات ومن الممكن أن يكون لم يأخذ التحصينات لذا فالإجراءات الصحية ستبقى كما هي عليها في المساجد حتى يتم تخفيفها في المستقبل"

الشؤون الإسلامية
المساجد
التحصين
الحالة الصحية
الجوامع
تخفيف الإجراءات الصحية

التعليقات

بندر الحربي
بندر الحربي عدد التعليقات : 152
منذ 6 ساعات
وليش مايشمل المساجد؟؟؟؟

يشمل الاحتفالات طبعا
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66923
منذ 13 دقيقة
المساجد لهم كم يوم قبل ينزل القرار
باقي يادوب ريحة القرار
وشالو الاحترازات ورجعو حتى مكبرات الصوت

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
معقوله باقي في ناس تصاب بفيروس كرونا لين الحين 🤔
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
المفاطيح تقع ضمن العادات والتقاليد وظاهرة مستحيل تزول من مجتمعنا والبيبسي بعد لاتنسى فلا تتعب نفسك يادكتور سندوتشات البيض المسلوق ماتشبع 😂
ابوبدر
معليش يابو اثنين ما كسر شوكة الاندية الايرانية الا الاهلي لمن جلس يمردغ واحد من اقوى فرق اسيا وهو سباهان الايراني ويصفقه بالاربعات بس...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الالتزام بالترددات مهم جدا وانتبهوا الاصنصير له مكان محدد مو تحطه باي مكان بعدين يطلع عندك ازاله او يسوون لك تسويه تكسر ظهرك نصيحة...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
المتزوجين خل غلطة عمرك تدفيك،، مساء الخير للعزابيه عليكم بالحليب العدني والمشروبات الساخنه الين مايفرجها الله 😊

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