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"أمير تبوك" يطمئن على صحة مواطن تبرع لشقيقته بكليته

منذ 3 ساعات
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"أمير تبوك" يطمئن على صحة مواطن تبرع لشقيقته بكليته

محمود البلوي (صدى):
اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، على صحة المواطن مشهور بن مهدي الحمري البلوي الذي تبرع بكليته لشقيقته، التي تعاني من الفشل الكلوي.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع البلوي الذي يرقد في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، مثمّنًا له هذه البادرة الطيبة، منوّهاً سموه بموقف البلوي الإنساني النبيل غير المستغرب من أبناء المملكة، داعيًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجزل له الأجر والمثوبة.بدوره أعرب البلوي عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على اتصاله واطمئنانه على صحته، سائلًا المولى القدير أن يجزي سموه خير الجزاء.

تبوك

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 759
منذ ساعة
هذا الامير من زمن الطيبين
ابن سلطان الخير.. رحمه الله

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