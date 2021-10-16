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جبل ناصر بالنماص يحترق والدفاع المدني يسيطر

منذ 3 ساعات
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جبل ناصر بالنماص يحترق والدفاع المدني يسيطر

محمد بن طحيطح (صدى):
اندلع ظهر اليوم حريق في منتزه شعف آل وليد بجبل ناصر بمحافظة النماص شمال مدينة ابها .

حيث ظهر عدد من مقاطع الفيديو الأدخنة الكثيف الناتجة عن الحريق تتصاعد إلى السماء، ولم يكشف عن أسباب الحريق وملابساته.

وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق في محاولة لإخماده قبل انتشار نيرانه في الأماكن المجاورة.

وقد صرح الدفاع المدني في وقت سابق عبر صفحته الخاصة بتويتر بان رجال الدفاع مدني بالنماص، سيطر على حريق بجبل ناصر الواقع بشعف آل وليد، دون وقوع إصابات مع وجود فرق للمتابعة والتمركز في الموقع.

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نيران
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جبل ناصر

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83394
منذ ساعة
الله المستعان ومع الهوا تزيد

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