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بالفيديو.. مغربيات يشاركن السعوديين فرحتهم بتخفيف القيود الاحترازية

منذ ساعتين
1307
5
بالفيديو.. مغربيات يشاركن السعوديين فرحتهم بتخفيف القيود الاحترازية

خــاص (صدى):
احتفلت فتاتان مغربيات على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان وزرارة الداخلية أمس الجمعة، عن تخفيف الاحترازات الصحية ابتداءًا من يوم غدًا الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 .

وعبرت الفتاتان عن فرحتهما بعودة الحياة الى طبيعتها بعد عامين من معاناة العالم مع فيروس كورونا .

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الاحتفال الطيف والعفوي الذي يعبر عن العلاقات الاخوية بين الشعبين السعودي والمغربي.

كما جاء معه فيديو ترويجي للحظة هبطوط طائرة في مطار الملك محمد الخامس في كازابلانكا أوالدار البيضاء في رسالة مضمونها أن الأخوة المغاربة يرحبون بالشعوب العربية والاسلامية في بلدهم المضياف.

المغرب
فيروس كورونا
القيود الاحترازية
العلاقات الأخوية
كازابلانكا

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 76
منذ 46 دقيقة
ايش القصد من هذا الخبر
ناصر
ناصر عدد التعليقات : 1
منذ 29 دقيقة
الشعب المغربي شعب طيب جدا
مقطع اربع
مقطع اربع عدد التعليقات : 1
منذ 25 دقيقة
ياويلي ويلاه
كانت كرونا مكتفتنا تكتيف 😂😂🇸🇦✈️🇲🇦
ابوشنب
ابوشنب عدد التعليقات : 1
منذ 24 دقيقة
عاشووووو عاشووووو يالبى والله المغرب 🇲🇦 وسنينه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136434
منذ 3 دقائق
المشتكى لله ..

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أحدث التعليقات

بندر الحربي
وليش مايشمل المساجد؟؟؟؟ يشمل الاحتفالات طبعا
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
نجاة محمد
يا لطيف يعني لبنان مو خالص من الحرب الطائفية حتي يدخل نفق الدعارة
نجاة محمد
يا لطيف يعني لبنان مو خالص من الحرب الطائفية حتي يدخل نفق الدعارة

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