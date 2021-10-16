بالفيديو.. مغربيات يشاركن السعوديين فرحتهم بتخفيف القيود الاحترازية

خــاص (صدى):
احتفلت فتاتان مغربيات على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان وزرارة الداخلية أمس الجمعة، عن تخفيف الاحترازات الصحية ابتداءًا من يوم غدًا الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 .
وعبرت الفتاتان عن فرحتهما بعودة الحياة الى طبيعتها بعد عامين من معاناة العالم مع فيروس كورونا .
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الاحتفال الطيف والعفوي الذي يعبر عن العلاقات الاخوية بين الشعبين السعودي والمغربي.
كما جاء معه فيديو ترويجي للحظة هبطوط طائرة في مطار الملك محمد الخامس في كازابلانكا أوالدار البيضاء في رسالة مضمونها أن الأخوة المغاربة يرحبون بالشعوب العربية والاسلامية في بلدهم المضياف.