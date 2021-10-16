أب يفارق الحياة فورًا بعد رؤية ابنه منتحرًا

القاهرة (صدى):
عاشت أحد الأسر بمنطقة المعادي في مصر، أمس الجمعة، ليلة مأساوية بعدما لقي أب مصرعه فورا بعد رؤية جثة نجله المنتحر شنقا، في غرفة نومه.
وتلقت الشرطة المحلية بلاغًا يُفيد بالعثور على مراهق مشنوق داخل غرفة نومه بدائرة قسم الشرطة، فانتقلت إلى مكان الواقعة وعثرت على جثة الصبي أدهم.س.ن (14 سنة)، مشنوقًا بحبل معلق في سقف الغرفة، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات بجثة المتوفى.
وأوضحت الشرطة أنه أثناء المعاينة، حضر والد الطفل، وبمشاهدة ابنه مشنوقا على هذه الحالة، وهو جثة هامدة ومعلقا في سقف غرفة النوم، سقط على الأرض، وبفحصه تبين أنه فارق الحياة.
وبينت أنه جرى نقل جثة الطفل إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.