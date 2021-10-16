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تفاصيل القبض على شبكة دعارة في لبنان

منذ 4 ساعات
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تفاصيل القبض على شبكة دعارة في لبنان

بيروت (صدى):
تمكن الأمن اللبناني من القبض على ثلاثة أشخاص في محلة المكلس، عثر بحوزتهم على كمية من مادة حشيشة الكيف، بالإضافة إلى 3 فتيات سوريات، يشكلن أفرادا من شبكة تسهيل وممارسة الدعارة.

وجرى إحالة الموقوفين إلى مكتب مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، حيث كشفت التحقيقات أن أحد المتهمين كان يقوم بأعمال تسهيل الدعارة لعدد من الفتيات السوريات اللواتي يعملن لصالح أحد القوادين.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني كان يشارك في أعمال تسهيل الدعارة ضمن الشبكة المذكورة من خلال تأمين سائقين لاصطحاب الفتيات الى الأمكنة التي يتواجد فيها الزبائن سواء في الفنادق أو الشاليهات أو المنازل، ومحاسبتهم على "التوصيلة"، ثم تقاسم الأموال المحصلة من الزبائن.

وبحسب التحقيقيات، فإن المتهم الثالث كان يستلم جوازات سفر الفتيات لدى وصولهن إلى لبنان ويحجزها طيلة فترة إقامتهن، كما أنه يؤمن عددا من الزبائن للفتيات.

سوريا
دعارة
الشرطة
لبنان
الاتجار بالبشر
الأمن اللبناني
الآداب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136440
منذ 22 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10317
منذ 4 دقائق
يا لطيف يعني لبنان مو خالص من الحرب الطائفية حتي يدخل نفق الدعارة
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10317
منذ 4 دقائق
يا لطيف يعني لبنان مو خالص من الحرب الطائفية حتي يدخل نفق الدعارة

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أحدث التعليقات

بندر الحربي
وليش مايشمل المساجد؟؟؟؟ يشمل الاحتفالات طبعا
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
نجاة محمد
يا لطيف يعني لبنان مو خالص من الحرب الطائفية حتي يدخل نفق الدعارة
نجاة محمد
يا لطيف يعني لبنان مو خالص من الحرب الطائفية حتي يدخل نفق الدعارة

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