خبراء يحذرون من مخاطر الأطعمة المصنعة على الدماغ

أميرة خالد (صدى):
توصل عدد كبير من الدراسات إلى أن النظام الغذائي ضروري لتقليل مخاطر ضعف الإدراك والخرف.
وفي دراسة جديدة، سلط الباحثون الضوء على الآثار الضارة لتناول الأطعمة المصنعة، وحذروا من أنها قد تسبب "عجزا كبيرا في الذاكرة"، في غضون أربعة أسابيع فقط, وفقًا لمجلة Brain Behavior and Immunity.
وسلط بحث جديد الضوء على التأثيرات الوقائية للأوميغا 3 للدماغ، موضحا أنه يقلل من التأثيرات الالتهابية المرتبطة بالخرف بشكل شبه كامل لدى الجرذان الأكبر سنا.
وتشير النتائج التي نشرت في المجلة نفسها، إلى أن أوميغا 3 DHA قد يقاوم التأثيرات الالتهابية للأطعمة المصنعة، فيما حذر الفريق من تلك الأطعمة، موضحا أن الالتهاب في الدماغ ظهر بعد أربعة أسابيع فقط من تناولها.