بالفيديو.. المواطنون يكتسحون سوق العمل بعد أعوام من سيطرة المقيمين

الرياض (صدى):
اكتسح المواطنون سوق العمل بعد أعوام من سيطرة المقيمين على الوظائف الإدارية و التشغيلية، وذلك عقب القرارات الوزارية الخاصة بالتوطين.
وكشف تقرير تلفزيوني، عن انتشار الموظفين من أبناء المملكة في كافة أماكن العمل منذ بدء تطبيق قرارات التوطين التي توفر الكثير من فرص العمل وتقضي على البطالة وتعطي الأمل لطلاب الجامعات في مستقبل مشرق، بحسب قناة "الإخبارية" .
وقال بدر الشويعر، وكيل الوزارة المساعد الرقابة وتطوير بيئة العمل، خلال جولات رقابية: "أن ذلك لتحفيز الشباب فهم العنصر الرئيسي والمميز، ورأينا عناصر مشرفة ناس لهم 4 سنوات في قطاع المطاعم وآخرين لهم 6 سنوات في قطاع المقاهي، وهي نماذج مشرفة ومشجعة".