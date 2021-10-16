نام في مسجد لتوفير النفقات.. مواقف صعبة من حياة صغير العنزي

الرياض (صدى):
روى الأكاديمي والباحث الدكتور صغيَر العنزي، بعض المواقف الصعبة التي واجهها خلال رحلته للحصول على الدكتوراة.
وأكد خلال لقاء متلفز على قناة mbc، أنه لجأ في بعض الأوقات للنوم داخل أحد المساجد لتوفير النفقات، كما كان يتناول وجبة واحدة خفيفة في بعض الأيام، ليتمكن بعد عدة أيام من تناول وجبة مناسبة، حيث كان راتبه 2000 ريال، وهو ما لم يكفي احتياجاته في ذلك الوقت.
وذكر العنزي أن نائب رئيس مجلس الشورى سابقًا، الدكتور عبدالله المعطاني، كان سببًا في اشتغاله مُعيدًا بالجامعة، لاسيما بعدما ألمَّ باهتمام العنزي واطلاعه في اللغة العربية.