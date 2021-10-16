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نام في مسجد لتوفير النفقات.. مواقف صعبة من حياة صغير العنزي

منذ 15 ساعة
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نام في مسجد لتوفير النفقات.. مواقف صعبة من حياة صغير العنزي

الرياض (صدى):
روى الأكاديمي والباحث الدكتور صغيَر العنزي، بعض المواقف الصعبة التي واجهها خلال رحلته للحصول على الدكتوراة.

وأكد خلال لقاء متلفز على قناة mbc، أنه لجأ في بعض الأوقات للنوم داخل أحد المساجد لتوفير النفقات، كما كان يتناول وجبة واحدة خفيفة في بعض الأيام، ليتمكن بعد عدة أيام من تناول وجبة مناسبة، حيث كان راتبه 2000 ريال، وهو ما لم يكفي احتياجاته في ذلك الوقت.

وذكر العنزي أن نائب رئيس مجلس الشورى سابقًا، الدكتور عبدالله المعطاني، كان سببًا في اشتغاله مُعيدًا بالجامعة، لاسيما بعدما ألمَّ باهتمام العنزي واطلاعه في اللغة العربية.

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
اللغة العربية
الدكتوراة
المسجد
صغيّر العنزي
عبد الله المعطاني

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66942
منذ 4 ساعات
اكلناها قبلك رقدنا حتى تحت التريلات والدنات
والي ماله قديم ماله جديد
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83398
منذ 5 دقائق
الله المستعان

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أحدث التعليقات

4everx2
مصيرهم نار جهنم.
عندما يغيب المساء
الحمد لله
4everx2
المرأة بمجتمعنا تساوت حقوقها مع الرجل بل العكس صارت هي تعيش حياة رفاهية ودلال غير مسبوقة
ابو عمار
طيب ايش المشكله
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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