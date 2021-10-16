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فهد بن جمعة يكشف أسباب تقدم المملكة اقتصاديا علي المستوى العالمي

منذ 12 ساعة
2026
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فهد بن جمعة يكشف أسباب تقدم المملكة اقتصاديا علي المستوى العالمي

الرياض (صدى):
قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة أن الاقتصاد السعودي هو أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وليس في عدد السكان، حيث انه يحتل المرتبة 17 بين مجموعة G20.

وأضاف أن المملكة تستهدف الوصول إلى المرتبة 15 بين مجموعة G20، من خلال رؤية 2030، و استراتيجية الاستثمار، وإطلاق برامج تنموية، ومكافحة الفساد، و توظيف الموارد الرأسمالية والبشرية.

وأكد أن المملكة متميزة اقتصاديا و استطاعات التفوق واحتلال مراكز متقدمة في مجموعة العشرينG20، واعتمدت على مهارات مواردها البشرية واستخدام التقنيات، وتحويل المستحيل الى ما هو غير مستحيل.

وأشار إلى أن ‏المنشأة الفاشلة، و لا يعمل فيها صاحبها، و لا توظف المواطنين، و لا تساهم في الناتج المحلي الإجمالي أي لا قيمة مضافة لها، و لا تساهم في زيادة الايرادات غير النفطية.

المملكة
رؤية 2030
مكافحة الفساد
فهد بن جمعة
اقتصادات الشرق الأوسط
مجموعة G20

التعليقات

ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 88
منذ ساعة
كل هذا على حساب المواطن
أصبحنا ضحية G20

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لاتقول ممتاز يبوعمار انت ماتعرف العماله اذا أرادوا يفلسون مواطن سعودي يحلونه الأحمال الثقال علشان معد تقوم له قائمه هذي رسالة اوجها للمسؤولين عطو...
دآنـــــــہہ
ما قصرتوا 😅💙💙
دآنـــــــہہ
صادق والله بس محد بيسمع له 😅😌!
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
أتمنى الأكياس الي توضع فيها المحتويات بعد الشراء تباع وتنحسب بفلوس علشان الناس تحس بقيمة الكيس وتحط المخلفات فيه هذا انسب حل
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
(قصدي الارتدادات) معليش التعليق اكتبه مستعجل لن الصحيفه سوت نظام جديد ماتقدر تكتب بأريحيه تطول ينحذف الكلام 🤔

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