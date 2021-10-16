فهد بن جمعة يكشف أسباب تقدم المملكة اقتصاديا علي المستوى العالمي

الرياض (صدى):
قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة أن الاقتصاد السعودي هو أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وليس في عدد السكان، حيث انه يحتل المرتبة 17 بين مجموعة G20.
وأضاف أن المملكة تستهدف الوصول إلى المرتبة 15 بين مجموعة G20، من خلال رؤية 2030، و استراتيجية الاستثمار، وإطلاق برامج تنموية، ومكافحة الفساد، و توظيف الموارد الرأسمالية والبشرية.
وأكد أن المملكة متميزة اقتصاديا و استطاعات التفوق واحتلال مراكز متقدمة في مجموعة العشرينG20، واعتمدت على مهارات مواردها البشرية واستخدام التقنيات، وتحويل المستحيل الى ما هو غير مستحيل.
وأشار إلى أن المنشأة الفاشلة، و لا يعمل فيها صاحبها، و لا توظف المواطنين، و لا تساهم في الناتج المحلي الإجمالي أي لا قيمة مضافة لها، و لا تساهم في زيادة الايرادات غير النفطية.