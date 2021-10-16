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بالفيديو.. ظهور كائن حي غريب في البحر الأحمر يثير رعب الغواصين

منذ ساعتين
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بالفيديو.. ظهور كائن حي غريب في البحر الأحمر يثير رعب الغواصين

أميرة خالد (صدى):
أثار ظهور كائن حي غريب وغامض تماما، بلا عينين ولا فم وأذنين رعب الغواصون الأجانب حين رأوه في الجانب المصري من البحر الأحمر قبل أسبوع، وأمس ووصفوه بأنه "شبيه بأنبوب مطاطي طويل ومربع، نهايته مدببة" .

وقال الغواص الألماني Lukas Ostertag البالغ 23 سنة، لصحيفة "ديلي ميرور" إنه وزملاؤه من الغواصين رأوا كائن حي غريب في منطقة مائية شهيرة بدلافينها، هي "ساتايا ريف" بمحافظة البحر الأحمر، حيث كان يتحرك من تلقاء نفسه ولم يعرف أحد منا ما نوعه" وفق تعبيره.

وتكهن بعض الغواصون أنه قد يكون نوعا من الزوائد اللحمية، وآخرون ظنوه دودة، أو نوعا من النباتات، ولأنهم لم يستقروا على احتمال، نشروا ما التقطوه من صور له في منصات لهم بمواقع التواصل، كما في مواقع مختصة بالحيوانات البحرية، لكنهم لم يجدوا أحدا تمكن من التعرف إليه.

وكان مجموعة أخرى من الغواصين، رأت "الشيء" الذي نقلته وسائل إعلام كثيرة وصورته، وأنتجوا فيديو عنه بعد أن حيّرهم أيضا، ثم شرحوا أن ما ظهر لهم هو بقايا ذراعي قنديل البحر، ربما بعد أن التهمته سلحفاة بحرية "فبقيتا تتحركان بعض الشيء، لعدم مرور وقت طويل على التهام السلحفاة له" وهذا هو التفسير الوحيد لظهور ذلك "الشيء" لهم، لكن لا شيء أكيد 100% تماما، فقد يكون ما رأوه مخلوقا جديدا بالفعل.

البحر الأحمر
غواصين
كائن حي غريب
الزوائد اللحمية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136431
منذ 59 دقيقة
سبحان الخالق ..

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أحدث التعليقات

خالد الزهراني
عشت فخر المسلمين ♥️🇸🇦
ابوبدر
الله يوفقه انا اهلاوي واقول لاي فريق تفضل وربنا يوفقه ويوفقكم بدون اي زعل واللاعب اللي يبي ينتقل لاي فريق اتركوه يروح ايا ولا...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
خالد
والله جلدتها جلد بس تستاهل
د محمد ماجد بخش
مجبوس دياي & مكبوس دجاج = رز بالفراخ حلوة الأسماء وتختلف المسميات لذلك فإن رمي النفايات وإلقاء أو إهمال النظافة وراء ظهر المتنزهين حضارة...

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