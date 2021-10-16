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ليتها ما فزعت لصديقتها

منذ ساعة
835
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136431
منذ ساعة
اتباع خطوات السلامه مهمه ..

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أحدث التعليقات

خالد الزهراني
عشت فخر المسلمين ♥️🇸🇦
ابوبدر
الله يوفقه انا اهلاوي واقول لاي فريق تفضل وربنا يوفقه ويوفقكم بدون اي زعل واللاعب اللي يبي ينتقل لاي فريق اتركوه يروح ايا ولا...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
خالد
والله جلدتها جلد بس تستاهل
د محمد ماجد بخش
مجبوس دياي & مكبوس دجاج = رز بالفراخ حلوة الأسماء وتختلف المسميات لذلك فإن رمي النفايات وإلقاء أو إهمال النظافة وراء ظهر المتنزهين حضارة...

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