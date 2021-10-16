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مراهق يطلق النار على آخر بسبب جدال على "سناب شات"

منذ ساعة
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مراهق يطلق النار على آخر بسبب جدال على "سناب شات"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أقدمت سيدة على تسليم ابنها للشرطة بزعم إطلاق النار على مراهق آخر، بسبب جدال على تطبيق "سناب شات"، وذلك حينما كان المراهق الآخر يلعب كرة السلة في ملعب في برونكس بنيويورك.

وهدد المشتبه به بإطلاق النار على المراهق الآخر قبل يوم من وقوع الجريمة، عبر" سناب شات"، فيما صرح متحدث باسم الشرطة المحلية: "كانوا يتحدثون على وسائل التواصل الاجتماعي وتصاعدت الأمور خارج نطاق السيطرة"، ثم انتقل الخلاف الشديد من وسائل التواصل الاجتماعي إلى أرض الواقع.

ودخل الصبيان في جدال قبل أن يفتح المشتبه به النار ، وأطلق النار عليه في ركبته اليسرى، وقال شاهد للمحققين المحليين إن شخصا آخر ، لم يتم القبض عليه ، قام بتسليم البندقية إلى مطلق النار المزعوم ، وفقا لمصادر الشرطة، ثم تم نقل الضحية إلى مستشفى هارلم في حالة مستقرة، وقامت والدة المشتبه به الشاب بتسليمه للشرطة ووجهت إليه تهمة الشروع في القتل والاعتداء والتحرش.

سناب شات
إطلاق نار
مراهق
جدال
الشروع في القتل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136427
منذ دقيقة
إرهابيون مجرمون شباباً وشيبا رجالاً ونساءاً ، ولا يتورعون .. عليهم من الله مايستحقون ..

.. الحمد لله على نعمة الإسلام والأمن والإيمان ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يحفظ ملكنا والحكومة الرشيده ، ويزيدهم عزاً وثراءاً وجاهاً .. آمين ..
نجاة محمد
بتدور علي العريس السادس بجد عبيطة
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ليش كذا يا بنيه ، ترفقي بحالك ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ماهو بخير .. .. يكفيه اللي هو فيه .. بس راع التهور يستاهل ..

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