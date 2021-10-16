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بالفيديو.. أكاديمي: المرأة في العالم لا تزال مقيدة اجتماعيا

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. أكاديمي: المرأة في العالم لا تزال مقيدة اجتماعيا

الرياض (صدى):
قال الأكاديمي والمباحث الدكتور صغيّر العنزي، أن المرأة في كل مكان بالعالم ما زالت مقيدة اجتماعيًا، ولكن في مجتمعنا تسير بشكل جيد جدًا وتتقدم في هذا الإطار.

وأوضح الدكتور صغيّر العنزي، أنه لكن إلى الآن هناك أشياء كثيرة على المرأة ولا ننتبه لها، فيما عندما نصل أن تنال المرأة مثلما ما ينال الرجل ونزيل وهم أن "لها طبيعتها الخاصة" بما لا يؤثر على حقوقها أو أدوارها، بحسب تصريحاته لقناة "mbc" .

وأضاف، أن استغلال كلمة "طبيعة المرأة" هي إحدى المعضلات التي أضرت بالمرأة، وعندما نجدها تساوت بالرجل في حقوقها في معاملاتها في الحياة المختلفة نطمئن حينها أنها تقدمت، لافتًا إلى أن كل ما لم تصل فيه إلى أن تكون كالرجل فيه فهو ينقصها.

المرأة
أكاديمي
صغيّر العنزي
مجتمعات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18339
منذ ساعة
ما هو مفهوم القيد أولاً ..
الملل
الملل عدد التعليقات : 27
منذ 56 دقيقة
،دايما هذي القناة تعرف تنقي ضيوفها

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أحدث التعليقات

عبدالله
الله يخليك يا ابو راكان مثل هذه الحالات لو انا منك ما تذخلت فيها خل الذي ما ربوه او عجزوا عن تربيته اهله تربيه...
عبدالله
نريد تطبيق حكم السرقة غي هؤلاء الدشير سيارتي سرقت قبل من عند الباب بعد منتصف الليل ولحد الان لم يتم العثور عليها
محمد
الوحدة ٣ النصر ١
نجاة محمد
طيب
نجاة محمد
طيب

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