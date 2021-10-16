بالفيديو.. أكاديمي: المرأة في العالم لا تزال مقيدة اجتماعيا

الرياض (صدى):
قال الأكاديمي والمباحث الدكتور صغيّر العنزي، أن المرأة في كل مكان بالعالم ما زالت مقيدة اجتماعيًا، ولكن في مجتمعنا تسير بشكل جيد جدًا وتتقدم في هذا الإطار.
وأوضح الدكتور صغيّر العنزي، أنه لكن إلى الآن هناك أشياء كثيرة على المرأة ولا ننتبه لها، فيما عندما نصل أن تنال المرأة مثلما ما ينال الرجل ونزيل وهم أن "لها طبيعتها الخاصة" بما لا يؤثر على حقوقها أو أدوارها، بحسب تصريحاته لقناة "mbc" .
وأضاف، أن استغلال كلمة "طبيعة المرأة" هي إحدى المعضلات التي أضرت بالمرأة، وعندما نجدها تساوت بالرجل في حقوقها في معاملاتها في الحياة المختلفة نطمئن حينها أنها تقدمت، لافتًا إلى أن كل ما لم تصل فيه إلى أن تكون كالرجل فيه فهو ينقصها.