القسم النسائي بجمعية البر بحلي القنفدة تحتفي بالأمهات

سعيد العجل (صدى):
نظم القسم النسائي بجمعية البر بحلي بمحافظة القنفذة ملتقى الكبيرات من الأمهات والجدات، وبحضور عدد كبير من سيدات المجتمع، والعاملات في القطاع الخيري،وذلك في ليلة عدها الحضور من أجمل ليالي العمر، وأمسية تختلف عن كل الأمسيات تناغم فيها الحرف مع القصيد، والماضي مع الحاضر المجيد.
وألقت مديرة القسم النسائي بجمعية البر بحلي بمحافظة القنفذة الأستاذة جمعه بنت عبده الصلبي،كلمة ترحيبية بالأمهات الغاليات،وأن هذه الأمسية لن تكون الأولى،ولا الأخيرة، مشيرة إلى أن الأمهات
هم الخير والنور والسرور والسعادة، واحتفائنا بهم رد جزء من الواجب الشرعي والاجتماعي، وماهذا الكرنفال الخاص لإدخال السرور والسعادة في قلوبهم.
وتعددت فقرات الحفل البهيج حيث قدم نشيد ترحيبي من فرقة زهرات البندر،ومشاركة لابتدائية الفريق بمشهد تمثيلي، ومشهد تمثيلي آخر لفريقي فجر ونسمات الخير،مع مسابقة أسرع طحانه، وأفضل مخشره،
كما شاركات الأمهات ببعض الفقرات،وقدمت فرقة زهرات البندر قصائد شعرية،وسؤال وجواب لفريق فجر التطوعي، ومسابقة الماضي الجميل لفريق على خطاه حتى نلقاه.
وفي نهاية الحفل قدمت بعض الهدايا والجوائز للأمهات.