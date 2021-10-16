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المسند: انخفاض ملموس في درجة الحرارة بدءاً من غداً.. واليوم بداية الوسم

منذ 14 ساعة
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المسند: انخفاض ملموس في درجة الحرارة بدءاً من غداً.. واليوم بداية الوسم

الرياض (صدى):
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن "الوسم" يبدأ اليوم 16 أكتوبر وينتهي في 6 ديسمبر وعدد أيامه 52 يوماً.

وأوضح المسند إن "الوسم" ليس بمنزلة أو نجم في السماء وإنما مصطلح يضم 4 منازل قمرية، وسميت هذه الأيام بالوسم لأن المطر الهاطل فيه يسم الأرض بالخضرة والكلأ.

وأضاف المسند، من المتوقع أن تسود الأجواء اليوم حالة من الاستقرار العام؛ من حيث، نهار مشمس وحار، ومساء معتدل، ولا توجد حالة مطرية معتبرة خلال 5 أيام مقبلة.

وأشار إلى احتمالية انخفاض درجة الحرارة بشكل ملموس وتدريجي من يوم غد ( الأحد)؛ كأول موجة معتدلة البرودة تصافح أجواء المناطق الشمالية (الحدود الشمالية وتبوك والجوف).

وأضاف أنه من الأربعاء المقبل تصل الكتلة المعتدلة على منطقة حائل، وقبل نهاية الأسبوع تصل إلى الشرقية والقصيم والرياض ثم الغربية.

‏وكشف المسند عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في 29 محطة في ‎المملكة ، يليها درجة الحرارة الكبرى المسجلة يوم أمس.

المملكة
الطقس
درجة الحرارة
عبدالله المسند
بداية الوسم

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66942
منذ ساعة
يامرحبا بالبراااد

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لاتقول ممتاز يبوعمار انت ماتعرف العماله اذا أرادوا يفلسون مواطن سعودي يحلونه الأحمال الثقال علشان معد تقوم له قائمه هذي رسالة اوجها للمسؤولين عطو...
دآنـــــــہہ
ما قصرتوا 😅💙💙
دآنـــــــہہ
صادق والله بس محد بيسمع له 😅😌!
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
أتمنى الأكياس الي توضع فيها المحتويات بعد الشراء تباع وتنحسب بفلوس علشان الناس تحس بقيمة الكيس وتحط المخلفات فيه هذا انسب حل
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
(قصدي الارتدادات) معليش التعليق اكتبه مستعجل لن الصحيفه سوت نظام جديد ماتقدر تكتب بأريحيه تطول ينحذف الكلام 🤔

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