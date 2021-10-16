المسند: انخفاض ملموس في درجة الحرارة بدءاً من غداً.. واليوم بداية الوسم

الرياض (صدى):
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن "الوسم" يبدأ اليوم 16 أكتوبر وينتهي في 6 ديسمبر وعدد أيامه 52 يوماً.
وأوضح المسند إن "الوسم" ليس بمنزلة أو نجم في السماء وإنما مصطلح يضم 4 منازل قمرية، وسميت هذه الأيام بالوسم لأن المطر الهاطل فيه يسم الأرض بالخضرة والكلأ.
وأضاف المسند، من المتوقع أن تسود الأجواء اليوم حالة من الاستقرار العام؛ من حيث، نهار مشمس وحار، ومساء معتدل، ولا توجد حالة مطرية معتبرة خلال 5 أيام مقبلة.
وأشار إلى احتمالية انخفاض درجة الحرارة بشكل ملموس وتدريجي من يوم غد ( الأحد)؛ كأول موجة معتدلة البرودة تصافح أجواء المناطق الشمالية (الحدود الشمالية وتبوك والجوف).
وأضاف أنه من الأربعاء المقبل تصل الكتلة المعتدلة على منطقة حائل، وقبل نهاية الأسبوع تصل إلى الشرقية والقصيم والرياض ثم الغربية.
وكشف المسند عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في 29 محطة في المملكة ، يليها درجة الحرارة الكبرى المسجلة يوم أمس.