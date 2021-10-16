بالفيديو.. مبتعث يرسم الجمجمة البشرية ويظهر أدق تفاصيلها

موسكو (صدى):
تمكن الشاب المبتعث في روسيا، عبدالمحسن العنزي، من رسم الجمجمة البشرية وإظهار أدق تفاصيلها، فيما سرد قصة دراسته الطب البشري باللغة الروسية بجامعة سيتشينوف الحكومية بموسكو، وتعلمه 3 لغات لاستيعاب المواد الدراسية.
وأوضح الشاب عبدالمحسن العنزي، إنه يدرس المصطلحات الروسية باللغة اللاتينية والروسية، وأحياناً يترجمها إلى الإنجليزية والعربية حتى يتمكن من فهمها، لافتًا إلى أنه أول سعودي يُشارك في المسابقة الدولية للرسم التشريحي.
وقال المبتعث الذي يدرس على حسابه الخاص، أنه تم تكريمه بعد أن قام برسم الجمجمة البشرية بطريقة رائعة، معبراً عن فخره كونه أول سعودي يشارك في مثل هذه المسابقات، بحسب قناة "الإخبارية" .
ومن جانبه، صرح المرشد العلمي في جامعة سيتشينوف الحكومية فلاديمير نيكولينكو، أن عبدالمحسن الذي يدرس في السنة الرابعة الطب البشري، أثبت تفوقه في تشريح الجسم البشري والمواد الطبية الأخرى، كما أنه تمكن من رسم الجمجمة البشرية وأظهر أدق تفاصيلها.