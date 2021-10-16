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بالفيديو.. مبتعث يرسم الجمجمة البشرية ويظهر أدق تفاصيلها

منذ 14 ساعة
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بالفيديو.. مبتعث يرسم الجمجمة البشرية ويظهر أدق تفاصيلها

موسكو (صدى):
تمكن الشاب المبتعث في روسيا، عبدالمحسن العنزي، من رسم الجمجمة البشرية وإظهار أدق تفاصيلها، فيما سرد قصة دراسته الطب البشري باللغة الروسية بجامعة سيتشينوف الحكومية بموسكو، وتعلمه 3 لغات لاستيعاب المواد الدراسية.

وأوضح الشاب عبدالمحسن العنزي، إنه يدرس المصطلحات الروسية باللغة اللاتينية والروسية، وأحياناً يترجمها إلى الإنجليزية والعربية حتى يتمكن من فهمها، لافتًا إلى أنه أول سعودي يُشارك في المسابقة الدولية للرسم التشريحي.

وقال المبتعث الذي يدرس على حسابه الخاص، أنه تم تكريمه بعد أن قام برسم الجمجمة البشرية بطريقة رائعة، معبراً عن فخره كونه أول سعودي يشارك في مثل هذه المسابقات، بحسب قناة "الإخبارية" .

ومن جانبه، صرح المرشد العلمي في جامعة سيتشينوف الحكومية فلاديمير نيكولينكو، أن عبدالمحسن الذي يدرس في السنة الرابعة الطب البشري، أثبت تفوقه في تشريح الجسم البشري والمواد الطبية الأخرى، كما أنه تمكن من رسم الجمجمة البشرية وأظهر أدق تفاصيلها.

روسيا
مبتعث
الطب البشري
عبدالمحسن العنزي
الجمجمة البشرية
الرسم التشريحي

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66942
منذ ساعة
جمجمه ياعبدالمحسن جمجمه 💀☠️
ارجع السعوديه ارجع ارسم لك احلا منها
تعال بس 👻

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لاتقول ممتاز يبوعمار انت ماتعرف العماله اذا أرادوا يفلسون مواطن سعودي يحلونه الأحمال الثقال علشان معد تقوم له قائمه هذي رسالة اوجها للمسؤولين عطو...
دآنـــــــہہ
ما قصرتوا 😅💙💙
دآنـــــــہہ
صادق والله بس محد بيسمع له 😅😌!
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
أتمنى الأكياس الي توضع فيها المحتويات بعد الشراء تباع وتنحسب بفلوس علشان الناس تحس بقيمة الكيس وتحط المخلفات فيه هذا انسب حل
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
(قصدي الارتدادات) معليش التعليق اكتبه مستعجل لن الصحيفه سوت نظام جديد ماتقدر تكتب بأريحيه تطول ينحذف الكلام 🤔

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