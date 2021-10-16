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مي العيدان لـ شمس الكويتية: الحين صار الزنا حرية شخصية

منذ ساعة
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مي العيدان لـ شمس الكويتية: الحين صار الزنا حرية شخصية

خالد الظفيري (صدى):
انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنانة شمس الكويتية بعدما دافعت عن العلاقة الحميمة قبل الزواج، خلال حلولها ضيفةً على برنامج "جعفر توك" الذي يقدّمه المذيع جعفر عبدالكريم على قناة "DW عربية"؛ مما عرضها لهجوم وانتقادات حادة.

وهاجمت مي العيدان، شمس الكويتية، بقولها: "الحين صار الزنا وطريق الحرام اللي الله تعالى نهى عنها بالإسلام وبكل الأديان السماوية واللي اعتبرها من الكبائر وأعظم الآثام صارت حرية شخصية واللي تسبب بخلط الأنساب واللقطاء وأولاد الحرام اللي يأتون من غير زواج والأمراض منها الإيدز".

وتابعت العيدان: "حرام عليج في بنات وشباب قاعدين يسمعون كلامك ويتأثرون فيه ويتبعون كلامك على انه صح، هذا الفكر العلماني المضر كله قاعد ينزل على ظهرك لأنك قاعده تجاهرين الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام قال كل أمتي معفيون إلا المجاهرون وانتي قاعده تجاهرين باللقاءات بهذا الكلام واللي بيدافع عنها اهو مثلها ويشجع على الحرام والزنا معصية أمر عظيم من أمور الله نهى عنها".

وأضافت الإعلامية الكويتية: "ثانياً بطلي ربط اسمك باسم الكويت ما يحق لك انتي غير كويتية ولَم تسكنين الكويت يوم ولست من مواليد الكويت ولَك اَي قريب او بعيد من الكويت بطلي الكذب المعلن اللي تستخدمينه بلقاءاتك بمصر ولبنان تطلعين تكذبين على خلق الله وتقولين أنا كويتية وتنازلت عن الجنسية الكويتية اتحداج لو اطعين صورة البطاقة مدنية قديمة ولا جواز كويتي قديم لك مكتوب جنب اسمك كويتية كلنا ممتلك بطاقاتنا المدنية القديمة وجوازاتنا القديمة".

واستطردت:" لكن تطلعين تقولين آراء ضد مخالفة لأوامر الدين وتروحين تغنين في ملهى أو مني بدبي وتسيءً لاسم الكويت ماحد يحق له يكتب اسم بلد اهو مو من اَهلها انتي ساكنة بدبي وجوازك دولة سانت كيتس فحطي لنفسك حدود او راح يتم محاسبتك بالقانون باسم الإساءة لبلد انتي مالك حقوق فيه وتستخدمين اسمها بتصريحات مشوهه. واحد يطلع يدافع اللي مايغار على بلده ودينه مايستحق الحياة".

شمس الكويتية
الزنا”
مي العيدان
جعفر توك
فن ومشاهير

التعليقات

عش رجبا ترى عجبا
عش رجبا ترى عجبا عدد التعليقات : 52
منذ 26 دقيقة
اخر الزمان تظهر عاهات كثيره والحمد لله فيه نار تجمعهم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136425
منذ 19 دقيقة
احسن كلام قريته لهذه المخلوقه اللتي اسمها مي العيدان ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18331
منذ 16 دقيقة
معاتيه الوطن العربي .. يتحدثون لغة العرب ويلبسون لبس الغرب ويعيشون في ديرة العرب وينتمون لديار الغرب .. حاجة مش ولا بد

لا تعليق : أعوان داعش

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أحدث التعليقات

عش رجبا ترى عجبا
فقط مفروض اعدام بشرب فلاش
د محمد ماجد بخش
ترامب العنيد .. كرشه تسع جميع الخصوم ! .. مغرور .. ومستفز.. كذلك بخيل ومحب شره للمال .. ولد في فمه ملعقة ذهب .....
د محمد ماجد بخش
معاتيه الوطن العربي .. يتحدثون لغة العرب ويلبسون لبس الغرب ويعيشون في ديرة العرب وينتمون لديار الغرب .. حاجة مش ولا بد لا تعليق...
ابو محمد 😎 ✍️
احسن كلام قريته لهذه المخلوقه اللتي اسمها مي العيدان ..
عاشق الاتي
هههههههههههههههه موا بصاحي

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