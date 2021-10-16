مي العيدان لـ شمس الكويتية: الحين صار الزنا حرية شخصية

خالد الظفيري (صدى):
انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنانة شمس الكويتية بعدما دافعت عن العلاقة الحميمة قبل الزواج، خلال حلولها ضيفةً على برنامج "جعفر توك" الذي يقدّمه المذيع جعفر عبدالكريم على قناة "DW عربية"؛ مما عرضها لهجوم وانتقادات حادة.
وهاجمت مي العيدان، شمس الكويتية، بقولها: "الحين صار الزنا وطريق الحرام اللي الله تعالى نهى عنها بالإسلام وبكل الأديان السماوية واللي اعتبرها من الكبائر وأعظم الآثام صارت حرية شخصية واللي تسبب بخلط الأنساب واللقطاء وأولاد الحرام اللي يأتون من غير زواج والأمراض منها الإيدز".
وتابعت العيدان: "حرام عليج في بنات وشباب قاعدين يسمعون كلامك ويتأثرون فيه ويتبعون كلامك على انه صح، هذا الفكر العلماني المضر كله قاعد ينزل على ظهرك لأنك قاعده تجاهرين الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام قال كل أمتي معفيون إلا المجاهرون وانتي قاعده تجاهرين باللقاءات بهذا الكلام واللي بيدافع عنها اهو مثلها ويشجع على الحرام والزنا معصية أمر عظيم من أمور الله نهى عنها".
وأضافت الإعلامية الكويتية: "ثانياً بطلي ربط اسمك باسم الكويت ما يحق لك انتي غير كويتية ولَم تسكنين الكويت يوم ولست من مواليد الكويت ولَك اَي قريب او بعيد من الكويت بطلي الكذب المعلن اللي تستخدمينه بلقاءاتك بمصر ولبنان تطلعين تكذبين على خلق الله وتقولين أنا كويتية وتنازلت عن الجنسية الكويتية اتحداج لو اطعين صورة البطاقة مدنية قديمة ولا جواز كويتي قديم لك مكتوب جنب اسمك كويتية كلنا ممتلك بطاقاتنا المدنية القديمة وجوازاتنا القديمة".
واستطردت:" لكن تطلعين تقولين آراء ضد مخالفة لأوامر الدين وتروحين تغنين في ملهى أو مني بدبي وتسيءً لاسم الكويت ماحد يحق له يكتب اسم بلد اهو مو من اَهلها انتي ساكنة بدبي وجوازك دولة سانت كيتس فحطي لنفسك حدود او راح يتم محاسبتك بالقانون باسم الإساءة لبلد انتي مالك حقوق فيه وتستخدمين اسمها بتصريحات مشوهه. واحد يطلع يدافع اللي مايغار على بلده ودينه مايستحق الحياة".