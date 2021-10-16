حزب القوات اللبنانية ينفي تورطه في أعمال العنف ببيروت

بيروت (صدى):
نفى زعيم حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع مساء الجمعة، تورط حزبه في تنفيذ أعمال العنف التي وقعت في منطقة الطيونة في العاصمة اللبنانية بيروت وأسفرت عن مقتل 7، غالبيتهم من أنصار حزب الله.
وأكد سمير جعجع، أن الاجتماع الذي عقده، في اليوم السابق لأعمال العنف كان سياسيا تماما، إذ عُقد لمناقشة خيارات العمل إذا نجحت جماعة حزب الله، في جهود عزل المحقق طارق البيطار الذي يتولى التحقيق في انفجار ميناء بيروت الذي وقع العام الماضي، وفقا لما نقلته رويترز عن محطة صوت لبنان الدولية المحلية.
وجاء نفي حزب القوات اللبنانية بعد أن حمَل كل من حزب الله وحركة أمل مسؤولية الاشتباكات للحزب، وقالا في بيان إن مجموعات من حزب القوات مارست عمليات القنص المباشر والقتل المتعمد.