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حزب القوات اللبنانية ينفي تورطه في أعمال العنف ببيروت

منذ ساعتين
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حزب القوات اللبنانية ينفي تورطه في أعمال العنف ببيروت

بيروت (صدى):
نفى زعيم حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع مساء الجمعة، تورط حزبه في تنفيذ أعمال العنف التي وقعت في منطقة الطيونة في العاصمة اللبنانية بيروت وأسفرت عن مقتل 7، غالبيتهم من أنصار حزب الله.

وأكد سمير جعجع، أن الاجتماع الذي عقده، في اليوم السابق لأعمال العنف كان سياسيا تماما، إذ عُقد لمناقشة خيارات العمل إذا نجحت جماعة حزب الله، في جهود عزل المحقق طارق البيطار الذي يتولى التحقيق في انفجار ميناء بيروت الذي وقع العام الماضي، وفقا لما نقلته رويترز عن محطة صوت لبنان الدولية المحلية.

وجاء نفي حزب القوات اللبنانية بعد أن حمَل كل من حزب الله وحركة أمل مسؤولية الاشتباكات للحزب، وقالا في بيان إن مجموعات من حزب القوات مارست عمليات القنص المباشر والقتل المتعمد.

 

بيروت
لبنان
حزب الله
أعمال العنف
سمير جعجع
الطيونة
حزب القوات اللبنانية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18331
منذ 46 دقيقة
رب ضارة نافعة .. رحم الله ضعف الضعفاء، وأعز الله لبنان الوطن، وخيّب كل من يهدم اللحمة الوطنية اللبنانية، سعيّاً لمكاسب طائفية أو حزبية

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أحدث التعليقات

عش رجبا ترى عجبا
فقط مفروض اعدام بشرب فلاش
د محمد ماجد بخش
ترامب العنيد .. كرشه تسع جميع الخصوم ! .. مغرور .. ومستفز.. كذلك بخيل ومحب شره للمال .. ولد في فمه ملعقة ذهب .....
د محمد ماجد بخش
معاتيه الوطن العربي .. يتحدثون لغة العرب ويلبسون لبس الغرب ويعيشون في ديرة العرب وينتمون لديار الغرب .. حاجة مش ولا بد لا تعليق...
ابو محمد 😎 ✍️
احسن كلام قريته لهذه المخلوقه اللتي اسمها مي العيدان ..
عاشق الاتي
هههههههههههههههه موا بصاحي

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