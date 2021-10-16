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صاحب المحل منحوس
منذ 3 ساعات
891
2
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التعليقات
غييييوووورررر
عدد التعليقات : 8581
منذ 8 دقائق
الجوالات وماتسوي
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136426
منذ دقيقتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. مقرود ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحفظ ملكنا والحكومة الرشيده ، ويزيدهم عزاً وثراءاً وجاهاً .. آمين ..
نجاة محمد
بتدور علي العريس السادس بجد عبيطة
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ليش كذا يا بنيه ، ترفقي بحالك ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ماهو بخير .. .. يكفيه اللي هو فيه .. بس راع التهور يستاهل ..
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