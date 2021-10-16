طفل يفجر منزل أسرته بسبب "مزيل عرق"

لندن (صدى):
شهد ويستبريدج في باترسي جنوب لندن، قيام طفل يبلغ من العمر 13 عامًا بتفجير منزل عائلته عندما رش مزيل عرق في الهواء ليتسرب رزاز المزيل نحو شمعه موقدة وتهب النيران بغرفته.
وأصيب الطفل بحروق في ذراعيه وبطنه عندما وصل رزاز مزيل العرق تجاه شمعة موقدة بغرفته ليتولد عنه حريق هائل؛ ليجبر عشرات العائلات على الفرار من مبنى مكون من 20 طابقًا.
وأوضحت والدة الطفل بعد السيطرة على الحريق: "اشتعلت النيران في شقتي ، وانفجرت كلتا النوافذ وانفجر الباب عن مفصلاته ، وتحطم إلى نصفين"، لافتة إلى أن ابنتها أبلغت الشرطة بعد وقع انفجار بمنزلها والذي تسبب فيه ابنها الطائش".