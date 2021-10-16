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طفل يفجر منزل أسرته بسبب "مزيل عرق"

منذ ساعتين
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طفل يفجر منزل أسرته بسبب "مزيل عرق"

لندن (صدى):
شهد ويستبريدج في باترسي جنوب لندن، قيام طفل يبلغ من العمر 13 عامًا بتفجير منزل عائلته عندما رش مزيل عرق في الهواء ليتسرب رزاز المزيل نحو شمعه موقدة وتهب النيران بغرفته.

وأصيب الطفل بحروق في ذراعيه وبطنه عندما وصل رزاز مزيل العرق تجاه شمعة موقدة بغرفته ليتولد عنه حريق هائل؛ ليجبر عشرات العائلات على الفرار من مبنى مكون من 20 طابقًا.

وأوضحت والدة الطفل بعد السيطرة على الحريق: "اشتعلت النيران في شقتي ، وانفجرت كلتا النوافذ وانفجر الباب عن مفصلاته ، وتحطم إلى نصفين"، لافتة إلى أن ابنتها أبلغت الشرطة بعد وقع انفجار بمنزلها والذي تسبب فيه ابنها الطائش".

 

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التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 513
منذ 46 دقيقة
يا له من طقل شقي

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أحدث التعليقات

عش رجبا ترى عجبا
فقط مفروض اعدام بشرب فلاش
د محمد ماجد بخش
ترامب العنيد .. كرشه تسع جميع الخصوم ! .. مغرور .. ومستفز.. كذلك بخيل ومحب شره للمال .. ولد في فمه ملعقة ذهب .....
د محمد ماجد بخش
معاتيه الوطن العربي .. يتحدثون لغة العرب ويلبسون لبس الغرب ويعيشون في ديرة العرب وينتمون لديار الغرب .. حاجة مش ولا بد لا تعليق...
ابو محمد 😎 ✍️
احسن كلام قريته لهذه المخلوقه اللتي اسمها مي العيدان ..
عاشق الاتي
هههههههههههههههه موا بصاحي

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