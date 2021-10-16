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المرور يوضح مدى إمكانية تعديل هيكل المركبة

منذ ساعة
12702
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المرور يوضح مدى إمكانية تعديل هيكل المركبة

الرياض (صدى):
قالت إدارة المرور، أن إجراء أي تعديل على هيكل المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية يعد مخالفًا للأنظمة.

وحذر المرور أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، من تغيير شكل المركبة أو لونها من دون الحصول على تصريح مسبق بذلك- ساري المفعول- من الإدارة المختصة.

و تنص المادة 64 من نظام المرور: يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك- ساري المفعول- من الإدارة المختصة:

- إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة

- تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها

- تغيير في شكل المركبة أو لونها

- إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة

المرور
الإدارة العامة للمرور
هيكل المركبة
تعديل الهيكل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136424
منذ 49 دقيقة
اوكيه ..

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
الله يرحمه ويغفر له ولجميع موتى المسلمين.
سعد
هذي اعمال طالبان الارهابية
عبدالعزيز
عندهم زواج المتعة وعندنا زواج المسيار والمسفار
ابو محمد 😎 ✍️
وما اكثر الرقاصات حين تعدهن ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب .. انتبهن يا حريمات ..

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