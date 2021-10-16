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كيف يمكنك سماع نبضات قلب الجنين بالأذن

منذ ساعة
1551
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كيف يمكنك سماع نبضات قلب الجنين بالأذن

متابعة- أميرة خالد (صدى):
زعم بعض الأمهات الحوامل أنهن يستطعن سماع نبضات قلب طفلهن من خلال بطنهن.

ولفتوا إلى أن هذا قد يكون ممكناً في غرفة هادئة على الأرجح في وقت متأخر خلال الثلث الثاني أو الثالث من الحمل، وفقًا لموقع "سيدتي نت".

وتوجد مئات التطبيقات والأجهزة، التي يتم تسويقها للآباء الذين ينتظرون مولودًا، حيث يمكنك الاستماع إلى نبضات قلب جنينك في المنزل.

ويحذر بعض الأطباء من استخدام جهاز بالمنزل، حيث تختلف جودة هذه التطبيقات والأجهزة اختلافاً كبيراً، ما قد يعطيك قراءة غير دقيقة لنبضات القلب ويسبب قلقاً أو ذعراً لا داعي لهما.

طفل
حمل
طبيب
جنين
أذن
نبضات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136424
منذ 48 دقيقة
طيب طيب .. انتبهن يا حريمات ..

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
الله يرحمه ويغفر له ولجميع موتى المسلمين.
سعد
هذي اعمال طالبان الارهابية
عبدالعزيز
عندهم زواج المتعة وعندنا زواج المسيار والمسفار
ابو محمد 😎 ✍️
وما اكثر الرقاصات حين تعدهن ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب .. انتبهن يا حريمات ..

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