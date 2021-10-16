كيف يمكنك سماع نبضات قلب الجنين بالأذن

متابعة- أميرة خالد (صدى):
زعم بعض الأمهات الحوامل أنهن يستطعن سماع نبضات قلب طفلهن من خلال بطنهن.
ولفتوا إلى أن هذا قد يكون ممكناً في غرفة هادئة على الأرجح في وقت متأخر خلال الثلث الثاني أو الثالث من الحمل، وفقًا لموقع "سيدتي نت".
وتوجد مئات التطبيقات والأجهزة، التي يتم تسويقها للآباء الذين ينتظرون مولودًا، حيث يمكنك الاستماع إلى نبضات قلب جنينك في المنزل.
ويحذر بعض الأطباء من استخدام جهاز بالمنزل، حيث تختلف جودة هذه التطبيقات والأجهزة اختلافاً كبيراً، ما قد يعطيك قراءة غير دقيقة لنبضات القلب ويسبب قلقاً أو ذعراً لا داعي لهما.