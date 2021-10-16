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عبد الرحمن بن مساعد: الآسيوية صعبة قوية والنصر يخوف وجوميز يجب أن يستمر

منذ 7 ساعات
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عبد الرحمن بن مساعد: الآسيوية صعبة قوية والنصر يخوف وجوميز يجب أن يستمر

ماجد محمد (صدى):
أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أن نادي الهلال هو الأقرب للفوز بلقب دوري أبطال آسيا، معلقًا على عبارته الشهيرة "الآسيوية صعبة قوية"؛ حيث أفاد أنه لا يزال يقول أنه إذا كانت الآسيوية صعبة على الهلال فهي أصعب على غيره بمراحل.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: "أنا بالنسبة لي إذا كان الهلال في يومه ما في أي فريق يخوفني لا النصر ولا غيره مع كل الاحترام والتقدير لجميع المنافسين، وإذا ما كان الهلال في يومه فهذا يعني أن مشكلتنا منا وفينا. وبالمناسبة لا الهلال ولا النصر إلى الآن مطمئنين جماهيرهم أقصد من خلال الأداء في الملعب في بعض المباريات الماضية ونتائجها".

وأوضح أنه لا يعجبه أداء لاعب الهلال، البرازيلي ماتيوس بيريرا، ولكنه متأكد أن اللاعب عنده شيء كثير وسيظهره لنا في القادم من المباريات، لافتًا إلى أن عطاءه في الجولات الماضية يحكي لنا أنه يمتلك إمكانات كبيرة، كما أنه اسم ونجم كبير يحتاج إلى مزيد من الوقت وسيقدم لنا نفسه بنجومية واضحة.

وعن مغادرة جوميز للهلال بعد نهاية هذا الموسم، ذكر الأمير عبدالرحمن بن مساعد أنه: "ظلم أن نطلق مثل هذا الرأي حاليًا، لا تنسى أن جوميز حقق مع الهلال الشيء الكثير وتمكن من تسجيل "107" أهداف خلال مشواره وهذا رقم تاريخي وكبير، وياما أسعدنا وفرحنا مع بقية نجوم الزعيم، لذا نترك الحكم والقرار إلى ما بعد نهاية الموسم ما بين الإدارة والمدرب.. والله ولي التوفيق"، بحسب" الرياضية".

النصر
الهلال
الأمير عبدالرحمن بن مساعد
دوري أبطال آسيا
جوميز

التعليقات

الريااااااان
الريااااااان عدد التعليقات : 2806
منذ ساعة
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أحدث التعليقات

عبدالله
الله يخليك يا ابو راكان مثل هذه الحالات لو انا منك ما تذخلت فيها خل الذي ما ربوه او عجزوا عن تربيته اهله تربيه...
عبدالله
نريد تطبيق حكم السرقة غي هؤلاء الدشير سيارتي سرقت قبل من عند الباب بعد منتصف الليل ولحد الان لم يتم العثور عليها
محمد
الوحدة ٣ النصر ١
نجاة محمد
طيب
نجاة محمد
طيب

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