بالفيديو.. مواطنة تبتكر وسادة هيدروليكية لمساعدة الذين يعانون من آلام ‎الركب

القاهرة (صدى):
ابتكرت طالبة كلية العلوم الطبيعية بجامعة جدة سجى الغامدي وسادة هيدروليكية سهلة التنقل لمساعدة كبار السن الذين يعانون من آلام الركب أثناء الوقوف، وكذلك للمساعدة في حل مشكلة الوقوف لمن يعانون من آلام الركب.
وتحدثت الطالبة سجى الغامدي عن فكرة الابتكار قائلة إن فكرة الوسادة الهيدروليكية، هي عبارة عن وسادة تساعد على الوقوف تدريجيا بشكل صحي وسليم دون الشعور بألم مزودة بجهاز مساج خاص بالركب للمساعدة على تقليل الألم .
وأوضحت سجى الغامدي أن الوسادة الهيدروليكية تدعم هدفين الأول والرئيسي التقليل من الألم الناتج عن مشاكل الركب، والهدف الثاني عدم حاجة المريض إلى المساعدة ودعمه للاعتماد على نفسه.
يجدر الإشارة إلى أن الطالبة شاركت الابتكار وحصدت المركز الثاني على مستوى جامعة الملك عبدالعزيز والمركز الأول على مستوى جامعة جدة 2018م.