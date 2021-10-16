طريقة قراءة رسائل واتساب المحذوفة

وكالات (صدى):
يشعر بعض مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب بالانزعاج لعدم قدرتهم على قراءة بعض الرسائل بعد حذفها لسبب أو لآخر.
ويمكن معرفة الرسائل المحذوفة عن طريق عدة خطوات وتتوفر هذه الميزة عبر هواتف أندرويد Android و iOS اي أو اس وتتضمن مايلي؛
إلغاء تثبيت واتساب WhatsApp ، ثم قم بتثبيته مرة أخرى من متجر التطبيقات بجهازك.
وبمجرد تسجيل الدخول مرة أخرى ، سيتم إعطاء المستخدم خيارًا لاستعادة الدردشات من النسخة الاحتياطية.
و تحديد خيار الاستعادة وستتم استعادة الدردشات الخاصة بك ، بما في ذلك الرسائل المحذوفة ، والتي تظهر، كما لو لم تتم إزالتها مطلقًا.
وحتى بدون استخدام النسخ الاحتياطي ، يوفر عدد من تطبيقات الطرف الثالث الفرصة للكشف عن رسائل واتساب WhatsApp التي تم مسحها.