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بالفيديو.. سمية الخشاب تشعل مهرجان الجونة بوصلة رقص

منذ ساعة
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بالفيديو.. سمية الخشاب تشعل مهرجان الجونة بوصلة رقص

القاهرة (صدى):
نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب مقطع فيديو لها وهي ترقص على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي.

وأرفقت سمية الخشاب الفيديو بتعليق حيث قالت : "الرقص على الريد كاربت حاجة تانية ، نشر الطاقة الإيجابية في كل مكان".

وظهرت سمية الخشاب خلال المهرجان بفستان مجسم مرصع بالفصوص اللامعة واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة واكتملت إطلالتها بمكياج صارخ يناسب أجواء مهرجان الجونة.

يذكر أن فعاليات مهرجان الجونة 2021، في دورته الخامسة، انطلقت برئاسة إنتشال التميمي، بمشاركة العديد من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم العربي والعالم.

سمية الخشاب
وصلة رقص
السجادة الحمراء
مهرجان الجونة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54216
منذ ساعة
استعراض جميل
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136424
منذ 40 دقيقة
وما اكثر الرقاصات حين تعدهن ..

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
الله يرحمه ويغفر له ولجميع موتى المسلمين.
سعد
هذي اعمال طالبان الارهابية
عبدالعزيز
عندهم زواج المتعة وعندنا زواج المسيار والمسفار
ابو محمد 😎 ✍️
وما اكثر الرقاصات حين تعدهن ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب .. انتبهن يا حريمات ..

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