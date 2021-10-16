بالفيديو.. سمية الخشاب تشعل مهرجان الجونة بوصلة رقص

القاهرة (صدى):
نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب مقطع فيديو لها وهي ترقص على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي.
وأرفقت سمية الخشاب الفيديو بتعليق حيث قالت : "الرقص على الريد كاربت حاجة تانية ، نشر الطاقة الإيجابية في كل مكان".
وظهرت سمية الخشاب خلال المهرجان بفستان مجسم مرصع بالفصوص اللامعة واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة واكتملت إطلالتها بمكياج صارخ يناسب أجواء مهرجان الجونة.
يذكر أن فعاليات مهرجان الجونة 2021، في دورته الخامسة، انطلقت برئاسة إنتشال التميمي، بمشاركة العديد من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم العربي والعالم.