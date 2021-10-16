الحصيني: اليوم أول أيام "الوسم"

نايف السالم (صدى):
أوضح الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أنه بداية من اليوم السبت، تبدأ أول أيام موسم "الوسم" وما قبله، والذي ينتظره العرب على أحر من الجمر -على حد قوله-.
وقال الحصيني: "الوسم أيامه 52 يومًا،مع اعتبار العشرين يوما من المربعانية منه، جميل في اسمه وسحابه، ومطره، وجوه، ونباته، ويوازي شهرته سهيل اليماني".
وتابع: "الوسم من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية، وهو النوء الذي يحل بعد سهيل ويأتي بعده المربعانية، ليس نجمًا إنما هو صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار ونجومه أربعة: العواء- والسماك -والغفر- الزبانا".
وأشار إلى أنه سمي بذلك لأنه "يسم الأرض بالاخضرار، وسيوله تجرح الأرض فيترك فيها وسومًا من قوة سيوله إذا ما قدر الله فيه أمطار".
وأضاف: "في الوسم تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي، ويتتبع العرب فيه أخبار الأمطار وذلك لأهمية ذلك عندهم، خاصةً أهل المواشي والحلالة وتنبت فيه الكمأة، إذا ما قدر الله فيه أمطار وبارك فيها، وفيه زيادة ساعات الليل على حساب النهار".
واستكمل: "فيه تتغير فيه حركة السحب من الغرب إلى الشرق، بعد أن كانت تتحرك من الشرق إلى الغرب، و تبدأ المنخفضات بالتأثير على المملكة والخليج، والأجواء فيه نهارًا في ثلثه الأول تميل للاعتدال، والثاني يكون معتدلًا، وآخره يبرد".